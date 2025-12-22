Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Υποκρισίας το ανάγνωσμα...»

Σε ανακοίνωσή της Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, αναφέρει:

«Επειδή δημόσια τοποθετήθηκε ο γραμματέας της Νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ κ. Μοίραλης για τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ οφείλει να διευκρινίσει γιατί δημιουργείται σύγχυση.

Στην 90η Συνέλευση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δυσανασχέτησε, ότι ψήφισμα του ΠΑΣΟΚ για την ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων των αγροτών, δεν πέρασε καθώς πλειοψήφησε το ψήφισμα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.

Δέκα πέντε μέρες νωρίτερα ψήφισμα της παράταξής μας στον Εμπορικό Σύλλογο με το ίδιο αίτημα, συμπαράστασης στους αγρότες, αποκλείστηκε από την ψηφοφορία από τον Προέδρο της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας και Προέδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Κατσιγιάννη σε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ!!!

Την Παρασκευή 19/12 σε δηλώσεις του στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου με το πέρας της ολομέλειας για την τοπική αυτοδιοίκηση έστειλε ΑΣΑΦΕΣ μήνυμα για όσα στελέχη “αλληθωρίζουν”, ας μας διευκρινίσει αναφέρεται στα στελέχη που θέλουν να οικοδομήσουν την κεντροαριστερά, δίνοντας συγχωροχάρτι σε όσους συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία;

Αν πραγματικά εννοεί τα περί αυτόνομης πορείας, πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να στηρίζει πρόεδρο του Εμπορικού συλλόγου τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας;

Επειδή είχε ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου, γνωρίζει ότι “απομονώθηκαν” μέσω της “στημένης” ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προοδευτικοί συνδικαλιστές (κεντροαριστερά). Αν δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, ας πάρει τις αποφάσεις του με ποιους θα συνεργάζεται το ΠΑΣΟΚ στους κοινωνικούς φορείς.

Εκπέμπει διφορούμενα θολά μηνύματα.

Διαφορετικά τον πρώτο που πρέπει να διαγράψει, μήπως είναι ο εαυτός του;…»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



