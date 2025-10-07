Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων

Νέα πολιτική ένταση σημειώθηκε στη Βουλή, κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αιχμή την κλήτευση μαρτύρων και τη σειρά εξέτασής τους.

Η συζήτηση άναψε λίγο πριν την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα (19/11/2019 – 10/11/2020), όταν ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, αντέδρασε στο αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε ότι «προφανώς και θα κληθεί», ωστόσο υπογράμμισε πως η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει πρώτα τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια τα πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, ζήτησε να κληθούν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, όπως ο Νίκος Μπουνάκης, αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος.

Αφορμή για την ένταση στάθηκε η χθεσινή διαβίβαση ενημερωτικού σημειώματος του κ. Βάρρα στον κ. Μυλωνάκη, με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις και να κάνει λόγο για απόπειρα συγκάλυψης.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κατηγόρησε τη ΝΔ για «παραπληροφόρηση και αντιπερισπασμό», ζητώντας την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Αντίστοιχα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ζήτησε να επικαιροποιηθεί άμεσα ο κατάλογος μαρτύρων, επιμένοντας στην ανάγκη να κληθούν οι «πρωταγωνιστές του σκανδάλου».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα τόνισε την ανάγκη να καθοριστεί σειρά κλήτευσης και να υπάρξει δυνατότητα κατά αντιπαράσταση εξέτασης των εμπλεκομένων.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διαβεβαίωσε ότι «η επικαιροποίηση του καταλόγου θα γίνει σύντομα», μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση των πρώτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπέρ της άμεσης κλήτευσης των κ. Μυλωνάκη και Μπουκώρου τάχθηκαν και οι εισηγητές των μικρότερων κομμάτων – Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεΐν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης – με τον τελευταίο να ζητά συζήτηση για ζητήματα παραγραφής ποινικών ευθυνών.

«Καμία μαρτυρία δεν έχει αποκλειστεί», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «επιδιώκει επικοινωνιακή εκμετάλλευση και όχι ουσία». Όπως είπε, «η διαδικασία είναι ανοιχτή και δυναμική, και το πότε θα κληθεί ο κ. Μυλωνάκης θα αποφασιστεί θεσμικά από την Επιτροπή».

