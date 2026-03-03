Ένταση στην κατάθεση Κλίντον για Έπστιν: Απειλή αποχώρησης μετά από διαρροή φωτογραφίας

Η κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν ενώπιον της Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων μετατράπηκε σε σκηνικό έντασης, όταν αποκαλύφθηκε ότι φωτογραφία από την κλειστή διαδικασία είχε διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την οργισμένη αντίδρασή της και προσωρινή διακοπή της ακρόασης.

Σύμφωνα με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η πρώην υπουργός Εξωτερικών αντέδρασε έντονα μόλις ενημερώθηκε ότι η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λόρεν Μπόμπερτ είχε κοινοποιήσει φωτογραφία από το εσωτερικό της αίθουσας, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτηση έγινε πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Η Κλίντον χτύπησε το χέρι της στο τραπέζι, δηλώνοντας πως όλοι οφείλουν να τηρούν τους ίδιους κανόνες, και φέρεται να είπε «Δεν συνεχίζω άλλο», σηκωνόμενη από τη θέση της. Μετά από σύντομη διακοπή, η κατάθεση συνεχίστηκε, με τον δικηγόρο της να χαρακτηρίζει τη διαρροή απαράδεκτη και αντιεπαγγελματική.

«Pizzagate», UFO και πολιτικές αιχμές

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης διαδικασίας –που διήρκεσε πάνω από εννέα ώρες– η Λόρεν Μπόμπερτ επανέφερε τη διαψευσμένη θεωρία συνωμοσίας «Pizzagate», με την Κλίντον να απαντά ότι πρόκειται για κατασκευασμένο και εξωφρενικό ισχυρισμό που έβλαψε ανθρώπους.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αποχαρακτηρισμένη πληροφόρηση για UFO, επικαλούμενος πρωτοβουλίες της περιόδου διακυβέρνησης του Μπιλ Κλίντον. Η Χίλαρι Κλίντον απάντησε ότι κάθε πληροφορία που μπορεί να δημοσιοποιηθεί, πρέπει να δημοσιοποιηθεί.

Η κατάθεση Μπιλ Κλίντον και η φωτογραφία στο τζακούζι

Ο Μπιλ Κλίντον κατέθεσε χωριστά, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε για εγκληματικές ενέργειες του Έπστιν και χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «σύντομη γνωριμία» που έληξε χρόνια πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματα.

Στην κατάθεσή του ρωτήθηκε για φωτογραφία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία εμφανίζεται σε τζακούζι με άλλο άτομο αγνώστων στοιχείων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως είχε τραβηχτεί η φωτογραφία, εκτιμώντας ότι πρόκειται για στιγμή από επίσκεψή του στο Μπρουνέι, και αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα.

Ερωτηθείς για πιθανή χάρη προς τη συνεργάτιδα του Έπστιν Γκιλέιν Μάξγουελ, που εκτίει ποινή κάθειρξης για εμπορία ανηλίκων, ο πρώην πρόεδρος απάντησε ότι δεν θεωρεί σκόπιμο να το σχολιάσει, σημειώνοντας πάντως ότι «ό,τι έκανε ήταν τρομερό και πρέπει να τιμωρηθεί».

Οι καταθέσεις των Κλίντον έρχονται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης της υπόθεσης Έπστιν, η οποία συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές και θεσμικές αναταράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

