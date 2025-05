Ένταση στην Πολωνία και επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Ισπανών ΒΙΝΤΕΟ

Από την πρωί εκρηκτικό είναι το κλίμα σε κεντρικά σημεία του Βρότσλαβ μεταξύ οπαδών της Τσέλσι και της Μπέτις με την πολωνική αστυνομία να επεμβαίνει για να ηρεμήσει τα πνεύματα ενόψει του σημερινού τελικού του Conference League συνοδεύθηκε από αρκετή ένταση μεταξύ οπαδών της Μπέτις και της Τσέλσι.

Άγγλοι και Ισπανοί ήρθαν σε συμπλοκή το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο αυτό συνεχίστηκε και την Τετάρτη λίγες ώρες πριν από τον τελικό.

Riot police FORCED to intervene as Chelsea and Betis fans clash 🤯 pic.twitter.com/rDW88gVSfh

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2025