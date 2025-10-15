Ένταση στο “Αττικόν” κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη – Διαμαρτυρίες εργαζομένων για το ΕΣΥ

Ένταση επικράτησε το πρωί έξω από το νοσοκομείο “Αττικόν” κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από την κεντρική είσοδο, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα ζητώντας ενίσχυση του ΕΣΥ και μόνιμες προσλήψεις, ενώ στο σημείο υπήρξε διακριτική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων για την αποφυγή εντάσεων.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδειών του σε νοσοκομεία της χώρας, με στόχο την παρουσίαση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την υγεία, ωστόσο η υποδοχή από τους εργαζόμενους ανέδειξε εκ νέου τα χρόνια προβλήματα του δημόσιου συστήματος.

