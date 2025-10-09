Ένταση στο Νοσοκομείο Βόλου: Επιτέθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/10) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, όταν μια ομάδα τεσσάρων Ρομά επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το thenewspaper, οι τέσσερις άνδρες είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο για ιατρική εξέταση. Ωστόσο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και ξέσπασε έντονη σύγκρουση εντός των επειγόντων.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο σημείο για να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους και να επαναφέρει την τάξη στο νοσοκομείο.

