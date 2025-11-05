Ένταση στο «Real View»: Επεισοδιακή αποχώρηση Γκλέτσου μετά από κόντρα με τη Σοφία Μουτίδου

Πώς σχολίασε την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το πλατό η παρουσιάστρια της εκπομπής.

05 Νοέ. 2025 9:36
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Real View» το βράδυ της Τρίτης (04/11/2025), όταν ο καλεσμένος Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε από το πλατό έπειτα από έντονη αντιπαράθεση με τη Σοφία Μουτίδου. Η εκπομπή, που παρουσιάζεται από τη Σοφία Μουτίδου μαζί με τις Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη, φιλοξενούσε τον γνωστό ηθοποιό και πρωταγωνιστή της σειράς «Γη της Ελιάς».

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Γκλέτσος ρωτήθηκε για το αν έχει αντιληφθεί περιστατικά παρενόχλησης ή κακοποίησης. «Αν μου έλεγε κάποια κοπέλα ότι την παρενόχλησαν, δεν θα πήγαινα να τον δείρω πριν τον καταγγείλω;», απάντησε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μουτίδου. «Η πολιτική σε έκανε μεγαλύτερο ψεύτη», του είπε η παρουσιάστρια, πυροδοτώντας την κόντρα. Ο ηθοποιός ζήτησε διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό, αλλά, καθώς δεν έλαβε συγκεκριμένη απάντηση, αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος από το πλατό.

Λίγο αργότερα, η Σοφία Μουτίδου σχολίασε το συμβάν μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα story και μια ανάρτηση με τη λεζάντα «Αθώες ψυχές παιδιών», συνοδευόμενη από φωτογραφίες. Η ανάρτησή της προκάλεσε θετικές αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς της φίλους, που την υποστήριξαν για τη στάση της.

H παρουσιάστρια ανέβασε ένα σύντομο βίντεο από το πλατό, αναφέροντας χιουμοριστικά: «Ήθελα να βγάλω και selfie μαζί του».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Moutidou (@sofia_moutidou)
