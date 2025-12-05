Ένταση στον κόμβο της ΒΙΠΕ, ΙΧ πέρασε το μπλόκο και τραυμάτισε αγρότη

Ένταση πριν από λίγη ώρα στην Πάλαια Εθνική οδό κατά την διάρκεια του μπλόκου από τους αγρότες, όταν ένα ΙΧ θέλησε να σπάσει το μπλόκο και να περάσει, κάτι που παρά τις αντιδράσεις των αγροτών το κατάφερε. Στην προσπάθεια του όμως το ΙΧ χτύπησε ελαφρά έναν αγρότη και παραλίγο να τραυματίσει δυο αστυνομικούς.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και τον αναζητά για να τον συλλάβει με την κατηγορία ατυχήματος με εγκατάλειψη.

