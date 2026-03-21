Ένταση το πρωί σε γειτονιά της Πάτρας: Καβγάς ζευγαριού έφερε την Αστυνομία στην οδό Σαρανταπόρου

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου σε περιοχή της Πάτρας, όταν έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε νεαρό ζευγάρι κινητοποίησε κατοίκους και Αστυνομία. Το επεισόδιο κατέληξε σε προσαγωγή ενός ατόμου για περαιτέρω διερεύνηση.

21 Μαρ. 2026 10:25
Pelop News

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην οδό Σαρανταπόρου, στην Πάτρα, όταν καβγάς ανάμεσα σε νεαρό ζευγάρι προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά και οδήγησε σε παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις φωνές και την ένταση να αναστατώνουν τους περιοίκους. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας ότι η κατάσταση ξέφευγε, ενημέρωσαν τις Αρχές ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτίμηση του περιστατικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε ο διαπληκτισμός. Μετά τον αρχικό έλεγχο, ένας από τους εμπλεκόμενους προσήχθη και οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου εξετάζεται περαιτέρω η υπόθεση.

