Ένταση το πρωί σε γειτονιά της Πάτρας: Καβγάς ζευγαριού έφερε την Αστυνομία στην οδό Σαρανταπόρου

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην οδό Σαρανταπόρου, στην Πάτρα, όταν καβγάς ανάμεσα σε νεαρό ζευγάρι προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά και οδήγησε σε παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις φωνές και την ένταση να αναστατώνουν τους περιοίκους. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας ότι η κατάσταση ξέφευγε, ενημέρωσαν τις Αρχές ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτίμηση του περιστατικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε ο διαπληκτισμός. Μετά τον αρχικό έλεγχο, ένας από τους εμπλεκόμενους προσήχθη και οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου εξετάζεται περαιτέρω η υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



