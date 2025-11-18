Έντονη κακοκαιρία από σήμερα: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, πού αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στο δυτικό τμήμα της χώρας και σταδιακά επεκτείνονται προς τα βόρεια και τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο —ιδίως σε Κέρκυρα και Παξούς— καθώς και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι της Τρίτης επηρεάζονται και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Σε ποια σημεία εντοπίζεται η κακοκαιρία

Η προειδοποίηση της ΕΜΥ αφορά το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη (18–19 Νοεμβρίου), με επίκεντρο:

Το βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί)

Την Ήπειρο

Τη δυτική και βόρεια Αιτωλοακαρνανία, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

Οι αρχές συστήνουν προσοχή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για έντονα φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα.

Ο καιρός σε Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πάτρα: Συννεφιά και άνεμοι έως 5 μποφόρ, με θερμοκρασία έως 23°C.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Αθήνα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία 14–23°C.

Θεσσαλονίκη: Πιθανότητα για βροχές μέσα στην ημέρα, νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 14–20°C.

Την Τετάρτη οι περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας θα δεχθούν έντονες καταιγίδες, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα φθάσουν και τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη 19/11, νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, ενώ στα βορειοδυτικά προβλέπονται καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στο ανατολικό Αιγαίο. Ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη 20/11, βροχές σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο και νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι παραμένουν νότιοι έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς μεταβολή.

Την Παρασκευή 21/11, συνεχίζονται οι βροχές στα δυτικά και βόρεια με σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Στο υπόλοιπο της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Παρατηρείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης κατά διαστήματα.

Το Σάββατο 22/11, νεφώσεις και τοπικές βροχές σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, με πιθανότητα καταιγίδων στο βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι συνεχίζουν από νότιες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταθερή.

