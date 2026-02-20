Έντονη κακοκαιρία: «Πορτοκαλί» συναγερμός από την ΕΜΥ, πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού και την Καθαρά Δευτέρα

Επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε σχεδόν όλες τις περιοχές, προβλέπει για σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Η κακοκαιρία, που ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες, συνοδεύεται από κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και επηρεάζει το εορταστικό τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες έως νωρίς το μεσημέρι

(Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί) και την από τις πρώτες ώρες έως νωρίς το μεσημέρι Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από το πρωί έως το απόγευμα

και τη από το πρωί έως το απόγευμα Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα

και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το απόγευμα

από το απόγευμα Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο , την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα

, την ανατολική (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, με κατά τόπους πυκνότερα φαινόμενα στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-7 μποφόρ, τοπικά 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ στα δυτικά εξασθενούν γρήγορα και στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο στα νότια και κυμαίνεται στα βόρεια ηπειρωτικά στους 15-16 °C, στις υπόλοιπες περιοχές στους 17-18 °C και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα στους 19 °C.

Η κακοκαιρία θα εξασθενήσει σταδιακά από τα δυτικά το απόγευμα του Σαββάτου και από τα ανατολικά το βράδυ. Ωστόσο, ψυχρή εισβολή θα διατηρήσει χαμηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με πτώση έως και 10-13 °C στα βόρεια ηπειρωτικά το Σάββατο και περαιτέρω πτώση την Κυριακή, όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και παγετός τοπικά στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Από την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου) ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, με γενικά αίθριο σκηνικό, τοπικές νεφώσεις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια και ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τρίτη (24 Φεβρουαρίου) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και νότια, μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στα νότια.

Στην Αττική Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες, που βαθμιαία θα εξελιχθούν σε σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι νότιοι 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 17-18 °C.

Στη Θεσσαλονίκη Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι 4-5 μποφόρ τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία από 6 έως 15-16 °C.

Πάτρα: Πώς θα κάνουμε παραλέσεις

Άστατος ο καιρός σήμερα Παρασκευή την Πάτρα, με πιθανότητα βροχών, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστη που δεν θα ξεπεράσει τους 14-15 °C και ελάχιστη γύρω στους 10 °C. Άνεμοι από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά ενισχυμένοι.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Για το Σαββατοκύριακο κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού προβλέπεται:

Αύριο Σάββατο 21/2 : Συννεφιά με πιθανότητα ασθενών βροχών προς το βράδυ. Η θερμοκρασία από 9-10 °C έως 14-15 °C, με μικρή πτώση σε σχέση με σήμερα.

: Συννεφιά με πιθανότητα ασθενών βροχών προς το βράδυ. Η θερμοκρασία από 9-10 °C έως 14-15 °C, με μικρή πτώση σε σχέση με σήμερα. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου: Βελτίωση με ανοίγματα στον ουρανό και ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 14 °C, ενώ οι συνθήκες θα είναι πιο ξηρές.

