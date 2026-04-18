Εντυπωσιακές εικόνες στον Πατραϊκό από τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «Θυσίας»

Μεγάλη συμμετοχή και μοναδικό θέαμα στη Μαρίνα της Πάτρας, με πάνω από 100 ιστιοπλόους να τιμούν την επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου

18 Απρ. 2026 10:44
Pelop News

Όμορφες και ζωντανές εικόνες χάρισε το πρωί του Σαββάτου ο Πατραϊκός κόλπος, με αφορμή τον ιστιοπλοϊκό αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης «Θυσίας», ο οποίος συγκέντρωσε πρωτοφανή συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον.

Συνολικά 29 σκάφη βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού, που συγκαταλέγεται στους παλαιότερους αγώνες του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχώρισαν πληρώματα από τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου αλλά και τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική και αγωνιστική ποικιλία στη διοργάνωση.

Ο αγώνας «Θυσίας» έχει έντονο επετειακό χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωμένος στην Έξοδο του Μεσολογγίου, τιμώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η συμβολική διάσταση ενισχύει τη σημασία της διοργάνωσης, που συνδυάζει τον αθλητισμό με τη μνήμη και την ιστορική συνείδηση.

Περισσότεροι από 100 ιστιοπλόοι συμμετείχαν φέτος στον αγώνα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα πάνω στα νερά του Πατραϊκού. Τα πολύχρωμα πανιά και οι συντονισμένες κινήσεις των πληρωμάτων πρόσφεραν μοναδικές εικόνες σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στη Μαρίνα της Πάτρας, απολαμβάνοντας τον καφέ τους δίπλα στη θάλασσα.

Η διοργάνωση επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της ιστιοπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τη δυνατότητα της Πάτρας να φιλοξενεί σημαντικά αθλητικά γεγονότα που συνδυάζουν παράδοση, συμμετοχή και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

