Εντυπωσιακή η Φιλαρμονική Λεχαινών στο Μεσολόγγι – Απούσα η Δημοτική Μπάντα Πατρέων

Εντυπωσιακή ήταν και φέτος η παρουσία της Φιλαρμονικής Λεχαινών στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, προς τιμήν των Ελεύθερων Πολιορκημένων και με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Ηρωική Εξοδο.

Η Φιλαρμονική Λεχαινών, υπό τη διεύθυνση του πατρινού αρχιμουσικού Δημήτρη Αμπατζή, έκλεψε για ακόμη μία χρονιά τις εντυπώσεις με τη δυναμική της εμφάνιση, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Το μουσικό σύνολο ερμήνευσε έργα όπως «Αγιος Απολλόδωρος», «Η Κυρία των Αγγέλων» και «Il Nuovo Fanfarista», τα οποία ενίσχυσαν τον πανηγυρικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τον Δήμος Ανδραβίδας–Κυλλήνης και τον δήμαρχο κ. Γιάννη Λέντζα, για την παραχώρηση λεωφορείου για τη μετακίνηση της φιλαρμονικής.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλεί η μη συμμετοχή της δημοτικής μπάντας της Πάτρας στις φετινές εκδηλώσεις για την Εξοδο του Μεσολογγίου, μία από τις κορυφαίες ιστορικές επετειακές διοργανώσεις της χώρας με πανελλήνια ακτινοβολία.

Παρά το γεγονός ότι στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχαν σύνολα εκτός περιοχής, η δημοτική μπάντα Πατρέων δεν συμπεριλήφθηκε, χωρίς να υπάρξει επίσημη αιτιολόγηση. Η απουσία αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το συγκεκριμένο μουσικό σύνολο απουσιάζει τα τελευταία χρόνια από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με παράπονα που διατυπώνονται, η δραστηριότητα της δημοτικής μπάντας φαίνεται τα τελευταία χρόνια να έχει περιοριστεί, με λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τον ρόλο και την αξιοποίησή της στον πολιτιστικό βίο της πόλης.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα για τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και τη συνολική στρατηγική αξιοποίησης ενός ιστορικού δημοτικού μουσικού συνόλου, με αφορμή μία κορυφαία εθνική εκδήλωση από την οποία απουσίασε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



