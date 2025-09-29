Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ

Η 1η Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία από 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου, στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

Η εκδήλωση αποτέλεσε γιορτή για τους λάτρεις της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου ερευνητές και εταιρείες από όλο τον κόσμο παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στα ανθρωποειδή ρομπότ και τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την ανταλλαγή καινοτομιών και ιδεών.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιδείξεις ανθρωποειδών ρομπότ, εργαστήρια, ομιλίες διεθνούς φήμης επιστημόνων και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Τα ρομπότ με σπασμωδικές κινήσεις έπαιξαν ποδόσφαιρο, έδειξαν τις ικανότητές τους στην πυγμαχία σκιών και έριξαν βέλη.

Οι δημιουργοί τους και οι μελλοντολόγοι, συζήτησαν το κεντρικό ερώτημα για το πότε τα ρομπότ θα είναι έτοιμα να μπουν την καθημερινότητα του ανθρώπου. Παρά την εκρηκτική πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές όπως το ChatGPT, τα φυσικά της ξαδέρφια -ρομπότ με ανθρώπινες εμφανίσεις- υστερούν ακόμα από τις ανθρώπινες δεξιότητες.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τα ανθρωποειδή θα πάνε πρώτα στο διάστημα και μετά θα μπουν στο σπίτι… το σπίτι είναι το τελικό σύνορο» τόνισε ο Μηνάς Λιαροκάπης, αιτωλοακαρνάνας ακαδημαϊκός και ιδρυτής νεοσύστατης επιχείρησης που οργάνωσε τη Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο Μηνάς Λιαροκάπης, αφού ολοκλήρωσε το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στις «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη συνέχεια, έκανε το διδακτορικό του στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Μετά πήγε στο Πανεπιστήμιο Γέιλ για 2,5 χρόνια, όπου έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στη ρομποτική. Επειτα, μετέβη στο Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, όπου, οκτώ χρόνια μετά, είναι αναπληρωτής καθηγητής και διευθύνει το δικό του εργαστήριο, που ονομάζεται «New Dexterity», δηλαδή «Νέα Επιδεξιότητα».

«Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μου, να κάνουμε τα ρομπότ πιο επιδέξια, γιατί τα ρομπότ που απλά κινούνται στον χώρο δεν είναι χρήσιμα. Η ρομποτική πρέπει να εστιάσει στο να δώσει έναν σκοπό και μια υπεραξία μέσω των τεχνολογιών που αναπτύσσει. Η επιδεξιότητα είναι το στοιχείο που θα φέρει την αλλαγή στη ρομποτική», εξηγεί ο Ελληνας co-founder της Acumino και προσθέτει: «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει χάσει τον στόχο της. Σήμερα, χρησιμοποιείται για την παραγωγή κειμένων, εικόνων και βίντεο, δηλαδή για δημιουργικές διαδικασίες που αρέσουν στον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να λύνει προβλήματα που δεν θέλουν να λύσουν οι άνθρωποι».

«Για να μπει το ρομπότ στο σπίτι θα χρειαστούν περισσότερα από 10 χρόνια. Σίγουρα περισσότερα» είπε ο Λιαροκάπης. «Μιλώ για την εκτέλεση εργασιών με επιδεξιότητα, όχι για την πώληση ρομπότ που είναι χαριτωμένα και είναι σύντροφοι».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προχωρά γρήγορα χάρη στις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που είναι άμεσα διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Αλλά το εκπαιδευτικό υλικό για τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι σπάνιο. Περιλαμβάνει ενέργειες στον πραγματικό κόσμο που είναι πιο αργές, πιο ακριβές και πιο δύσκολο να καταγραφούν από τα ψηφιακά δεδομένα όπως κείμενο ή εικόνες.

Με βάση ένα μέτρο, τα ανθρωποειδή ρομπότ βρίσκονται περίπου 100.000 χρόνια πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη μάθηση από δεδομένα, σύμφωνα με άρθρο στην τρέχουσα έκδοση του περιοδικού Science Robotics.

Οι ιδρυτές του MakerLab, Βασιλική Παντούλα και Παναγιώτης Θεοχάρης, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση με την ομάδα MakerLab Elite, με τον Παναγιώτη να εκπροσωπεί το ερευνητικό ινστιτούτο ως ομιλητής, με θέμα την εκπαιδευτική ρομποτική:

«Το να βλέπεις μαθητές να αλληλεπιδρούν ενθουσιασμένοι με ρομπότ και να δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα είναι από τις πιο ανταποδοτικές πτυχές αυτών των εκδηλώσεων. Η πραγματική εμπειρία είναι εξίσου σημαντική με τη διδασκαλία στην τάξη όταν πρόκειται για την εκπαίδευση STEM» σημείωσε ο Παναγιώτης.

Η ομάδα MakerLab Elite υποστήριξε τον Παναγιώτη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάζοντας τα αυτόνομα ρομπότ τους και μοιραζόμενη εμπειρίες από το RoboCup 2025, όπου κατέκτησαν τη 2η θέση παγκοσμίως στη διοργάνωση RCJ Rescue SuperTeam και την 6η συνολικά στο RMRC.

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης κόμβο δικτύωσης και συνεργασίας. Το MakerLab συνδέθηκε με ηγέτες στον χώρο της ρομποτικής και των makers, συζητώντας πιθανά έργα στην εκπαιδευτική ρομποτική, τη βιομηχανική τεχνολογία ρομπότ διάσωσης, την προηγμένη έρευνα στην ΤΝ και ακόμη πιθανές εφαρμογές στην αρχαιολογία.

