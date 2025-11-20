ΕΟΔΥ: 162 νέες εισαγωγές και 4 θάνατοι από COVID-19 και την τελευταία εβδομάδα

Μείωση της θετικότητας για τον κορωνοϊό επισημαίνει ο ΕΟΔΥ στην εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης για την περίοδο 10-16 Νοεμβρίου 2025, ενώ και η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Κύρια ευρήματα:

Κορωνοϊός (COVID-19): Μείωση της θετικότητας στα διαγνωστικά τεστ. Καταγράφηκαν 162 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία (από 214 την προηγούμενη εβδομάδα). Μία νέα διασωλήνωση και τέσσερις θάνατοι. Από το καλοκαίρι καταγράφονται σποραδικές σοβαρές περιπτώσεις. Επικρατούν τα στελέχη LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG, με σταδιακή άνοδο του XFG. Το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει υψηλό, χωρίς σημαντική μεταβολή.

Χαμηλά επίπεδα θετικότητας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Καμία νέα εισαγωγή σε ΜΕΘ ή θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Ο ΕΟΔΥ συνιστά εμβολιασμό στις ευπαθείς ομάδες λόγω πρώιμων ενδείξεων για πιθανή αυξημένη μεταδοτικότητα του υποκλάδου Κ του Α(Η3Ν2). Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV): Σποραδικά μόνο θετικά δείγματα στα νοσοκομεία, μηδενικές ανιχνεύσεις στην κοινότητα.

Σποραδικά μόνο θετικά δείγματα στα νοσοκομεία, μηδενικές ανιχνεύσεις στην κοινότητα. Γριπώδης συνδρομή (ILI) και σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (SARI): Και οι δύο δείκτες σε χαμηλά επίπεδα, με μικρή εβδομαδιαία αύξηση.

