ΕΟΔΥ: Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19

Δύο νέοι θάνατοι από λοίμωξη COVID-19 καταγράφηκαν την εβδομάδα 20-26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Η θετικότητα για γρίπη παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής και σοβαρών οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων παρουσιάζουν μείωση.

Η έκθεση καλύπτει την εβδομάδα 43/2025 και βασίζεται σε δεδομένα από τα δίκτυα επιτήρησης Sentinel Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), SARI και λοιπά νοσοκομειακά στοιχεία. Συνολικά, από την αρχή του έτους, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά COVID-19 ανέρχονται σε 408.

COVID-19: Μείωση Θετικότητας και Σποραδικές Περιπτώσεις Σοβαρών Επεισοδίων

Η θετικότητα από τους ελέγχους SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (42/2025). Από το καλοκαίρι, παρατηρούνται σποραδικές διασωληνώσεις και θάνατοι, χωρίς νέα διασωλήνωση αυτή την εβδομάδα.

Το επικρατές στέλεχος είναι η XFG (Variants Under Monitoring κατά ECDC και WHO/EURO), με συγκυκλοφορία των LP.8.1 και NB.1.8.1. Στα αστικά λύματα, το ιϊκό φορτίο είναι σε μέτρια επίπεδα, με πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Γρίπη: Σποραδικά Θετικά Δείγματα Χωρίς Νέους Θανάτους

Η θετικότητα γρίπης στην κοινότητα και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας είναι πολύ χαμηλή, με μόνο σποραδικά θετικά δείγματα. Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, χωρίς νέους θανάτους.

Από την εβδομάδα 01/2024 έως 43/2025, οι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη φτάνουν τους 148. Από 557 δείγματα (εβδομάδες 40-43/2025), εντοπίστηκαν 9 θετικά για γρίπη τύπου Α: 2 Α(Η3) και 5 Α(Η1)pdm09.

Γριπώδης Συνδρομή και Σοβαρές Αναπνευστικές Λοιμώξεις

Τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής (ILI) ανά 1.000 επισκέψεις είναι σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα από τα ιστορικά δεδομένα, αλλά με μείωση από την εβδομάδα 42/2025.

Τα σοβαρά περιστατικά οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI) ανά 1.000 επισκέψεις είναι επίσης χαμηλά, με περαιτέρω μείωση.

RSV: Μηδενική Ανίχνευση

Δεν εντοπίστηκαν θετικά δείγματα αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) στην κοινότητα ή στα νοσοκομεία SARI.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης, ιδίως ενόψει εποχιακών λοιμώξεων, και προτρέπει σε εμβολιασμούς και προληπτικά μέτρα.

