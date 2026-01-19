Εορτάστηκε ο Αγιος Αθανάσιος στη Χαλανδρίτσα ΦΩΤΟ

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκε την Κυριακή 18/01/ 2026, ο πολιούχος και προστάτης της Χαλανδρίτσας και του Δήμου Ερυμάνθου, Άγιος Αθανάσιος, στον ομώνυμο ιστορικό Ιερό.

Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σε κλίμα κατάνυξης, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, με τη συμμετοχή ιερέων της περιοχής.

Ο Ιερός Ναός, που χρονολογείται από το 1100 μ.χ, αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο της περιοχής.

Την εορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρής, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Τάκης Αντωνόπουλος, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, τοπικοί άρχοντες και πλήθος πιστών.

