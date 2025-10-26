Εορτολόγιο-26 Οκτωβρίου: Γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος – Ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή

Εορτολόγιο-26 Οκτωβρίου: Γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος - Ποιοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, ενός από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Δημήτριος, Δήμητρα, Μιμή, Δήμος, Λέπτινος, Λεπτίνα, Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Γλύκων.

Ο Άγιος Δημήτριος, πολιούχος της Θεσσαλονίκης

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε γύρω στο 280 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη, την πόλη με την οποία συνδέθηκε άρρηκτα το όνομά του. Προερχόμενος από αριστοκρατική οικογένεια, κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό και σε νεαρή ηλικία έφτασε στο βαθμό του χιλίαρχου.

Παρά τη θέση του, ο Δημήτριος παρέμεινε πιστός στη χριστιανική πίστη και δίδασκε το Ευαγγέλιο μυστικά στους νέους της πόλης. Η δράση του προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ο οποίος διέταξε τη σύλληψή του. Ο άγιος αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστό και οδηγήθηκε σε μαρτυρικό θάνατο με λογχισμούς.

Η παράδοση αναφέρει πως από τον τάφο του ανέβλυζε μύρο, γεγονός που του χάρισε την προσωνυμία Μυροβλήτης. Στο σημείο του μαρτυρίου του ανεγέρθηκε αργότερα ο περίφημος ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί σήμερα σημαντικό προσκύνημα.

Ο προστάτης και φρουρός της Θεσσαλονίκης

Ο Άγιος Δημήτριος θεωρείται ο προστάτης και πολιούχος της Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με την παράδοση προστάτευσε την πόλη πολλές φορές από εισβολές και καταστροφές. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 συνέπεσε με την ημέρα της εορτής του, γεγονός που θεωρήθηκε σημείο ευλογίας για την πόλη.

Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου (σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο), ενώ στις 8 Νοεμβρίου τον εορτάζουν όσοι ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο.
