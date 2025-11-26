Εορτολόγιο: Από τα δημοφιλή στα ξεχασμένα, ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Σύμφωνα με το εορτολόγιο της 26ης Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά δύο σημαντικούς Αγίους:

τον Όσιο Στυλιανό τον Παφλαγόνα, καθώς και τον Όσιο Νίκωνα τον «Μετανοείτε», προστάτη της Λακωνίας.

Με βάση τις σημερινές εορτές, γιορτάζουν τα παρακάτω ονόματα:

Στυλιανός , Στέργιος , Στέλιος , Στελής , Τέλης , Τέλιος

Στέλα , Στεργιανή , Στεργιούλα , Στυλιανή , Στέλλα , Τέλα , Τελία , Τελίτσα , Στελίνα

Νίκων

Άγιος Στυλιανός: Προστάτης των παιδιών

Ο Άγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας μεταξύ του 4ου και 5ου αιώνα. Σύμφωνα με το Συναξάρι, από τη γέννησή του θεωρείται αγιασμένος και φορέας της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μεγαλώνοντας, καλλιέργησε βαθιά πίστη και πνευματική ωριμότητα, αποφεύγοντας κάθε επίδραση που θα μπορούσε να απομακρύνει τη σκέψη του από τον Θεό.

Αφού διέθεσε τα υπάρχοντά του σε φιλανθρωπίες, ο Στυλιανός εντάχθηκε σε μοναστήρι, όπου αφιερώθηκε στην προσευχή και τη νηστεία. Η πνευματική του άσκηση χαρακτηρίστηκε από αγώνα απέναντι στις ανθρώπινες αδυναμίες, τον κόσμο και τους πειρασμούς.

Η αυστηρότητα του μοναχικού βίου τον οδήγησε στη βαθύτερη απομόνωση. Αποσύρθηκε σε απομακρυσμένη ερημική περιοχή, όπου έζησε για δεκαετίες σε σπήλαιο. Εκεί συνέχισε την προσευχή, τη μελέτη της φύσης και τη δοξολογία στον Θεό.

Παρά την απομόνωσή του, η φήμη της ασκητικής του ζωής εξαπλώθηκε σε μεγάλο εύρος. Πολλοί πιστοί από διάφορες περιοχές επισκέπτονταν τον Άγιο για καθοδήγηση και ενίσχυση. Η επιρροή του υπήρξε καθοριστική για όσους αναζητούσαν πνευματική στήριξη.

Ο Άγιος Στυλιανός απέκτησε ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά, τα οποία θεωρούσε παράδειγμα αθωότητας και καθαρής ψυχής. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, προσευχόταν για τη θεραπεία ασθενικών παιδιών, και πλήθος οικογενειών ζητούσε τη βοήθειά του. Πολλά περιστατικά θαυματουργικής ίασης καταγράφονται στον βίο του.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των θαυμάτων που συνοδεύουν το όνομά του είναι η ευλογία του προς άτεκνα ζευγάρια. Πιστοί αναφέρουν ότι απέκτησαν παιδιά έπειτα από επίκληση του Αγίου, ακόμη και μετά την κοίμησή του, με τάματα και προσευχές.

Ο Άγιος Στυλιανός κοιμήθηκε σε προχωρημένη ηλικία, έπειτα από μια ζωή αφιερωμένη στην άσκηση και την προσευχή. Τα στοιχεία για τον τόπο ταφής του δεν έχουν διασωθεί, ωστόσο η τιμή προς το πρόσωπό του παραμένει ισχυρή σε όλη την Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη. Η μνήμη του τιμάται στις 26 Νοεμβρίου, ενώ πολλοί ναοί είναι αφιερωμένοι σε εκείνον.

Όσιος Νίκων ο «Μετανοείτε»

Ο Όσιος Νίκων γεννήθηκε μεταξύ των ετών 920 – 925 μ.Χ. Καταγόταν από τον Πολεμωνιακό Πόντο και ήταν γιος μεγιστάνα.

Νέος ακόμα άφησε το πατρικό του σπίτι και μόνασε. Επειδή δε τον διέκρινε Ιερός ζήλος και μεγάλο χάρισμα διδακτικότητας, γύρισε όλη την Ανατολή σαν απεσταλμένος της Μονής του κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε τη φωνή, που αντήχησε πρώτα στην έρημο της Ιουδαίας και κοντά στις όχθες του Ιορδάνη: «Μετανοεῖτε».

Κατόπιν ο όσιος Νίκων πήγε στην Κρήτη, όπου παρέμεινε διδάσκοντας για 20 χρόνια. Για τη στερέωση του θρησκευτικού φρονήματος ο Νίκων έκτισε πολυάριθμες εκκλησίες. Αναφέρεται συγκεκριμένα η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, που έκτισε ο Νίκων σε απόσταση τριών ημερών πορείας από τη Γόρτυνα.

Στην συνέχει, ο όσιος Νίκων πήγε στην Πελοπόννησο, όπου κατέληξε στην πόλη των Λακώνων. Εκεί κήρυξε, έκανε διάφορα θαύματα και έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Η ηθική επιρροή του στους κατοίκους, υπήρξε μεγάλη. Και στη χώρα αυτή, που αγάπησε περισσότερο και από την πατρίδα του, άφησε την τελευταία του πνοή το έτος 998 μ.Χ.

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι ο Όσιος Νίκων επισκέφτηκε και την Εύβοια. Εκεί ασχολήθηκε, όπως έπραττε παντού, με το κήρυγμα. Έλαβε αφορμή από το φαινόμενο της παλίρροιας και μίλησε «Περί της ρευστότητας και μεταβλητότητας του εγκοσμίου βίου και περί των ασταθών τρόπων των ακαταστάτων ανθρώπων». Τόπος από όπου εκήρυττε ήταν το υψηλό φρούριο του Ευρίπου (Χαλκίδος). Θαυματούργησε σώζοντας ένα παιδί που έπεσε από ψηλά από το φρούριο. Όλοι νόμιζαν ότι σκοτώθηκε. Όταν συνήλθε το παιδί είπε: Δεν σκοτώθηκα γιατί με κράτησε αυτός ο μοναχός που λέει «Μετανοείτε». Επίσης θεράπευσε μία δαιμονόπληκτη γυναίκα για τη θεραπεία της οποίας προσευχήθηκε δημόσια με τη συμμετοχή του λαού.

