Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα.

Εορτολόγιο - Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
24 Δεκ. 2025 7:35
Pelop News

Τετάρτη σήμερα 24/12/2025, Παραμονή των Χριστουγέννων  και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ευγενία, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη και Αχμέτ.

Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς

Η Ευγενία ήταν Ρωμαία ευγενής κι έζησε τον 2ο ή 3ο αιώνα. Όταν ο πατέρας της Φίλιππος, ο οποίος ήταν έπαρχος Ρώμης, μετατέθηκε στην Αλεξάνδρεια, τον ακολούθησε και η οικογένειά του, εκεί δε η Ευγενία εκπαιδεύτηκε στην ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία.

Χριστιανή έγινε μετά από ανάγνωση των επιστολών τού αποστόλου Παύλου. Μετά τη βάπτισή της από τον επίσκοπο Έλενο, μεταμφιέστηκε σε άνδρα και κατέφυγε σε μονή, όπου έγινε «μοναχός» και «ηγούμενος» με το όνομα Ευγένιος. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα μετά από συκοφαντία ότι βίασε τη συγκλητική Μελανθία και οδηγήθηκε στη Ρώμη, όπου και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Την ίδια μέρα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του πατέρα της Φιλίππου, της μητέρας της Βασίλλας και των δύο υπηρετών τους Πρώτα και Υακίνθου, που είχαν μεταστραφεί στο Χριστιανισμό και μαρτύρησαν μαζί της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:00 Αλιμος: ΙΧ προσέκρουσε σε κατάστημα, τραυματίστηκε γυναίκα
8:55 Ιλίσια: Αγωνία για 44χρονο συντηρητή ασανσέρ, κρίσιμη η κατάστασή του
8:43 Πάτρα: Το σημερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
8:37 Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε βιομηχανική εγκατάσταση
8:31 Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
8:29 Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά
8:23 Αττική: Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
8:12 Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
8:03 Οχήματα – Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η απόφαση για παράταση
8:00 Αγρότες: Χριστουγεννιάτικη «Οδύσσεια» για τους εκδρομείς – Πού υπάρχουν μπλόκα, κλειστή η Περιμετρική Πατρών
7:52 Εντολή εκκένωσης στο Λος Αντζελες, σε κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες
7:44 Καιρός με καταιγίδες η Παραμονή Χριστουγέννων, που θα εκδηλωθούν, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:35 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
7:30 Μπορούμε να πετύχουμε
7:24 Συγκίνηση στο τηλεοπτική συνάντηση «Στο Παρά Πέντε»
7:12 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ του Λιβάνου
23:57 Η τροφή πραγματικό φάρμακο που προστατεύει και αναγεννά το ήπαρ
23:39 Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο!
23:21 Γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας παχαίνει όσο κανένα άλλο!
23:00 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ