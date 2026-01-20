Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, καθώς και των Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μαρτύρων και του Αγίου Φαβιανού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Ευθύμιος, Ευθύμης

Θύμιος, Θέμης

Ευθυμία, Ευθυμούλα

Θύρσος, Θύρσης

Θύρσα, Θύρση

Φαβιανός

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Ο Όσιος Ευθύμιος γεννήθηκε το 377 μ.Χ. στη Μελιτίνη της Αρμενίας, σε επιφανή οικογένεια. Οι γονείς του, Παύλος και Διονυσία, απέκτησαν παιδί ύστερα από προσευχή και τον αφιέρωσαν από νωρίς στη διακονία του Θεού, δίνοντάς του το όνομα Ευθύμιος, ως έκφραση της χαράς που έφερε η γέννησή του.

Σε ηλικία τριών ετών έχασε τον πατέρα του και ανατράφηκε υπό την καθοδήγηση του επισκόπου Μελιτίνης Ευτρώιου. Εκπαιδεύτηκε θεολογικά και εντάχθηκε στον ιερό κλήρο, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια καθήκοντα εξάρχου των μοναστηριών της περιοχής.

Περί το 406 μ.Χ., μετέβη στα Ιεροσόλυμα και ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγίου Θεοκτίστου. Η ασκητική του ζωή και τα πνευματικά του χαρίσματα τον ανέδειξαν σε σημαντική μορφή του μοναχισμού, προσελκύοντας πλήθος μοναχών που τον εξέλεξαν ηγούμενό τους.

Ο Όσιος Ευθύμιος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της Ορθοδοξίας, συμβάλλοντας στην επιστροφή αιρετικών ομάδων στους κόλπους της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 473 μ.Χ., σε ηλικία 97 ετών, κατά τη βασιλεία του Λέοντος του Μεγάλου.

