Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα, Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα.

Άγιος Μελέτιος

Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε περίπου το 310 μ.Χ. στη Μελιτηνή της Μικράς Αρμενίας. Εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο μετά το 357 μ.Χ., ως αντίπαλος των Ομοιουσιανών και υποστηρικτής του Επισκόπου Καισαρείας Παλαιστίνης Ακακίου. Το 358 μ.Χ., με απόφαση Συνόδου, εξελέγη Επίσκοπος Σεβαστείας.

Ωστόσο, λόγω της έντονης αντίδρασης των οπαδών του προηγούμενου Επισκόπου Ευσταθίου, παραιτήθηκε και μετέβη στη Βέροια της Συρίας. Το 360 μ.Χ. εξελέγη Πατριάρχης Αντιοχείας, μετά τη μετακίνηση του Ευδοξίου στην Κωνσταντινούπολη.

Η παραμονή του στην Αντιόχεια ήταν αρχικά σύντομη, καθώς οι Αρειανοί πέτυχαν την εξορία του από τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο. Η απομάκρυνσή του και η σταθερή προσήλωσή του στην ορθόδοξη πίστη οδήγησαν στη δημιουργία ισχυρής παράταξης υποστηρικτών, γνωστών ως «Μελετιανοί».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στο έργο και την επιρροή του Αγίου Μελετίου στους πιστούς της Αντιόχειας, επισημαίνοντας ότι η διδασκαλία του διατήρησε την ισχύ της παρά τις διώξεις και τις αντιξοότητες. Κατά την αναχώρησή του για την εξορία, ο Άγιος φέρεται να προστάτευσε με το σώμα του τον διοικητή της πόλης, όταν εξαγριωμένο πλήθος επιτέθηκε εναντίον του.

Η πρώτη εξορία του έληξε το 362 μ.Χ., με διάταγμα του Ιουλιανού περί θρησκευτικής ελευθερίας. Ακολούθησαν νέες εξορίες από τον αυτοκράτορα Ουάλη, έως την οριστική επιστροφή του στην Αντιόχεια το 379 μ.Χ., όπου συγκάλεσε Σύνοδο που επιβεβαίωσε τις αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και καταδίκασε αιρετικές διδασκαλίες.

Το 381 μ.Χ. συμμετείχε στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν πρόσκλησης του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου, αναλαμβάνοντας μάλιστα την προεδρία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου εκοιμήθη λόγω ασθένειας. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστη και ο αυτοκράτορας, ενώ τον επικήδειο εκφώνησε ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης.

Το ιερό λείψανό του μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια και τοποθετήθηκε στον ναό του Αγίου Μάρτυρος Βαβύλα.

