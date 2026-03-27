Εορτολόγιο: Από τα κλασικά στα σπάνια, ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.

27 Μαρ. 2026 7:35
Pelop News

Η εκκλησία μας τιμά σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλητού του Συγκλητικού, της συζύγου του Λυδίας και των τέκνων τους, Θεοπρεπίου και Μακεδόνα. Παράλληλα, τιμάται η μνήμη του Αμφιλοχίου του Δούκα και του Κρονίδη του κομενταρήσιου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και δέχονται τις καθιερωμένες ευχές είναι:

  • Λυδία, Λήδα, Λύδα

  • Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα

  • Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη

  • Ματρώνα, Ματρόνα

Ο βίος και το μαρτύριο των Αγίων

Η ιστορία του Αγίου Φιλητού ανάγεται στο 125 μ.Χ., επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Ο Φιλητός, μαζί με τη σύζυγό του Λυδία και τα παιδιά τους, συνελήφθησαν για την πίστη τους στον Χριστό. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια και τη φυλάκισή τους στη Σλαβονία, παρέμειναν ακλόνητοι.

Η παράδοση αναφέρει πως όταν οι Άγιοι ρίχθηκαν σε λέβητα με καυτό λάδι, το σκεύος ψυχράνθηκε με θαυματουργό τρόπο μόλις έκαναν το σημείο του Σταυρού. Το γεγονός αυτό οδήγησε ακόμα και τον διώκτη τους, Δούκα Αμφιλόχιο, να ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Οι Άγιοι τελικά παρέδωσαν το πνεύμα τους ειρηνικά, προσευχόμενοι, αφού ο αυτοκράτορας τους άφησε ελεύθερους βλέποντας τη θαυμαστή διάσωσή τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:50 Ισπανία: Πολιτική και κοινωνική θύελλα για την ευθανασία της 25χρονης Νοέλια
8:27 Fuel Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πώς θα λάβετε την ενίσχυση πριν το Πάσχα
8:17 Θρίλερ με βρέφος 10 μηνών στην Πάτρα: Με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο, στο «μικροσκόπιο» το οικογενειακό περιβάλλον
8:07 Παρανάλωμα του πυρός βαν στο Περιστέρι
7:53 Την Κυριακή «ξυπνάμε» σε θερινή ώρα: Τι αλλάζει και πότε;
7:45 Νέος κατώτατος μισθός 920 ευρώ: Ποιοι εργαζόμενοι κερδίζουν «διπλά» από 1η Απριλίου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
7:35 Εορτολόγιο: Από τα κλασικά στα σπάνια, ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
7:32 Μισθοί και παραγωγικότητα
7:29 Μέση Ανατολή: Αμοιβαία πλήγματα σε Τεχεράνη και Ισραήλ, επέκταση των επιθέσεων στον Κόλπο
7:22 Κακοκαιρία «εξπρές» με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:14 Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία – Χωρίς κίνδυνο για τσουνάμι οι ακτές Χονσού
7:06 «Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου: Το 10ήμερο «πάγωμα» Τραμπ στις επιθέσεις κατά του Ιράν έβαλε φρένο στο ράλι
23:55 Η πρόωρη εμμηνόπαυση συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας
23:39 Πώς η διατροφή μπορεί να φρενάρει τη γήρανση του εγκεφάλου
23:37 Fuel Pass 2026: Δείτε εάν είστε δικαιούχος των έκτακτων μέτρων στήριξης, οι περιοχές που αυξάνεται η επιδότηση
23:21 Πάτρα: «Ο γιος μου από θαύμα ζει σήμερα», συγκλονίζει ο πατέρας του 8χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού
23:18 «Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ
22:55 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική Κ18 στο Ευρωπαϊκό
22:45 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:34 Τραμπ: Νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο προς το Ιράν. Όμως στην Τεχεράνη έχουν έτοιμους 1.000.000 στρατιώτες για σύγκρουση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ