Εορτολόγιο: Από τα κλασικά στα σπάνια, ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Η εκκλησία μας τιμά σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλητού του Συγκλητικού, της συζύγου του Λυδίας και των τέκνων τους, Θεοπρεπίου και Μακεδόνα. Παράλληλα, τιμάται η μνήμη του Αμφιλοχίου του Δούκα και του Κρονίδη του κομενταρήσιου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και δέχονται τις καθιερωμένες ευχές είναι:

Λυδία, Λήδα, Λύδα

Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα

Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη

Ματρώνα, Ματρόνα

Ο βίος και το μαρτύριο των Αγίων

Η ιστορία του Αγίου Φιλητού ανάγεται στο 125 μ.Χ., επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Ο Φιλητός, μαζί με τη σύζυγό του Λυδία και τα παιδιά τους, συνελήφθησαν για την πίστη τους στον Χριστό. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια και τη φυλάκισή τους στη Σλαβονία, παρέμειναν ακλόνητοι.

Η παράδοση αναφέρει πως όταν οι Άγιοι ρίχθηκαν σε λέβητα με καυτό λάδι, το σκεύος ψυχράνθηκε με θαυματουργό τρόπο μόλις έκαναν το σημείο του Σταυρού. Το γεγονός αυτό οδήγησε ακόμα και τον διώκτη τους, Δούκα Αμφιλόχιο, να ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Οι Άγιοι τελικά παρέδωσαν το πνεύμα τους ειρηνικά, προσευχόμενοι, αφού ο αυτοκράτορας τους άφησε ελεύθερους βλέποντας τη θαυμαστή διάσωσή τους.

