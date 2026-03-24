Εορτολόγιο: Δείτε εδώ αν σήμερα γιορτάζει κάποιος

Σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου το εορτολόγιο δεν περιλαμβάνει ευρέως διαδεδομένα ονόματα. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στη μνήμη του Ιερομάρτυρα Αρτέμονος, επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας.

Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, η Εκκλησία προετοιμάζει τους πιστούς για τη μεγάλη θεομητορική εορτή της επόμενης ημέρας, με ειδικά τροπάρια και ιδιόμελα που προαναγγέλλουν το χαρμόσυνο γεγονός.

