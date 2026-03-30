Εορτολόγιο για σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος; Μάθετε εδώ!
30 Μαρ. 2026 8:26
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και σύμφωνα με το εορτολόγιο της ημέρας, δεν καταγράφεται κάποια ευρέως γνωστή γιορτή.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος (ή Ιωάννη Σιναΐτη), ενός από τους σημαντικότερους ασκητικούς συγγραφείς της χριστιανικής παράδοσης.

Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε περί το 523 μ.Χ. στη Συρία από ευσεβή και εύπορη οικογένεια. Από νεαρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερο ζήλο για τη μόρφωση, αλλά κυρίως για την προσευχή και την πνευματική ζωή. Σε ηλικία 16 ετών αναχώρησε για το Όρος Σινά, όπου υπήρξε μαθητής του αναχωρητή Μαρτυρίου. Μετά από τέσσερα χρόνια αυστηρής άσκησης εκάρη μοναχός.

Η φήμη της αρετής, της σοφίας και του χαρίσματος της θαυματουργίας του εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προσέρχονται στη Μονή Σινά πολλοί μοναχοί, λαϊκοί αλλά και υψηλοί αξιωματούχοι για να ζητήσουν την καθοδήγησή του. Αργότερα, κατόπιν επιθυμίας των μοναχών, ανέλαβε για ορισμένα χρόνια καθήκοντα ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σινά, προτού αποσυρθεί ξανά στην έρημο για να αφιερωθεί απερίσπαστος στη μελέτη και την προσευχή.

Εκοιμήθη περί το 606 μ.Χ. σε ηλικία περίπου 83 ετών. Άφησε πίσω του δύο σημαντικά έργα: τον «Λόγο προς τον Ποιμένα» και κυρίως την «Κλίμακα», ένα από τα κορυφαία κείμενα της ορθόδοξης ασκητικής γραμματείας.

Η «Κλίμακα των Αρετών» αποτελείται από 30 λόγους, καθένας από τους οποίους αναφέρεται σε μία αρετή. Το έργο παρουσιάζει την πνευματική ζωή ως μια βαθμιαία άνοδο, σαν σκαλοπάτια κλίμακας, από τις πιο πρακτικές αρετές έως τις υψηλότερες θεωρητικές καταστάσεις. Γράφτηκε σε καλλιεργημένη και μελωδική ελληνική γλώσσα, με πλούσιες εικόνες, παρομοιώσεις και προσωποποιήσεις.

Από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η «Κλίμακα» διαβάζεται καθημερινά σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια. Η Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος την Δ’ Κυριακή των Νηστειών, η οποία ονομάζεται και «Κυριακή της Κλίμακος».

