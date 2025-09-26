Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Σήμερα Παρασκευή 26/09/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. Ωστόσο, τιμάται η μετάσταση του ευαγγελιστή Ιωάννη του θεολόγου και ο Άγιος και δίκαιος Γεδεών.

Άγιος και Δίκαιος Γεδεών

Ο Γεδεών καταγόταν από την πόλη Εφραθά της φυλής Μανασσή. Είχε λάβει και το όνομα Ιεροβάαλ (= θα κρίνει ο Βάαλ), επειδή κατέστρεψε ένα βωμό του Βάαλ και στη θέση του οικοδόμησε βωμό του Γιαχβέ.

Η κλήση του Γεδεών από τον Θεό συνδέεται με τις επιδρομές των Μαδιανιτών, οι οποίοι κατατρομοκρατούσαν τον ισραηλιτικό λαό. Ο Γεδεών κατόρθωσε να συνενώσει τις φυλές Μανασσή, Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση του Θεού για τη νίκη, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με σώμα 300 ανδρών κατά τού στρατοπέδου των Μαδιανιτών, τους έτρεψε σε άτακτη φυγή και τους απώθησε πέρα από τα όρια του ποταμού Ιορδάνη. Οι δύο βασιλείς των Μαδιανιτών, που είχαν φονεύσει τους αδελφούς του Γεδεών, συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν.

Μετά την αίσια έκβαση του πολέμου, οι Ισραηλίτες πρότειναν στον Γεδεών να παραμείνει ισόβιος άρχοντας, αυτός όμως αρνήθηκε, αφού είπε: «Κύριος άρξει ύμών». Πέθανε σε βαθιά γεράματα και τάφηκε στη γενέτειρά του. Ο βίος και η πολιτεία του Γεδεών εξιστορούνται εν εκτάσει στο Βιβλίο των Κριτών (κεφ. στ’, ζ’, η’) της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Γεδεών είναι γνωστός στην εκκλησιαστική υμνογραφία από το θαύμα «της δρόσου εν τω πόκω» (Κριτών στ’ 37-38), όπου για να πεισθεί για τις προθέσεις του Θεού περί βοήθειας στο λαό του, του ζήτησε να δροσίσει ένα πόκο (κουβάρι από ακατέργαστο μαλλί), που τοποθέτησε σ’ ένα αλώνι, ενώ την ίδια ώρα γύρω από αυτό θα επικρατεί ξηρασία. Ο Θεός έκανε το θαύμα, ο Γεδεών πείσθηκε και ηγήθηκε των Ισραηλιτών εναντίον των Μαδιανιτών. Στην εκκλησιαστική υμνογραφία η Θεοτόκος παρομοιάζεται με τον πόκο και ο Ιησούς με τη δρόσο.

