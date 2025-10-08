Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
08 Οκτ. 2025 7:34
Σήμερα Τετάρτη 8/10/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγίνα.

Οσία Πελαγία

Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ήταν ιερόδουλη. Η Πελαγία τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών άκουσε κήρυγμα περί αγνότητας, του επισκόπου Νόννου.

Όπως γράφει το saint.gr, τα λόγια του συγκλόνισαν την ψυχή της. Με τη χάρη του Θεού, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα χρήματα διαμοίρασε στους φτωχούς. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε, μετά οκτώ μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή της.
