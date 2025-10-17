Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
17 Οκτ. 2025 8:13
Pelop News

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:
Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής και Ευπρεπία.

 Άγιος Ευπρέπιος

Οι Άγιοι Κοσμάς, Δαμιανός, Λεόντιος, Άνθιμος και Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ήταν αδέλφια από την Αραβία, γνωστοί για την ευσέβειά τους και τη φιλανθρωπική τους δράση.

Προσέφεραν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς αμοιβή και οδήγησαν πολλούς ανθρώπους στη χριστιανική πίστη. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, συνελήφθησαν και μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού στη Λυκία.

Άγιος Αντίγονος

Οι Άγιοι Αντίγονος, Λουκιανός, Τερέντιος, Νικομήδης και Θεοφάνης μνημονεύονται στον Παρισινό Κώδικα 1578, χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες για τη ζωή τους στα Συναξάρια ή τα Μηναία.

Ο Άγιος Αντίγονος μαρτύρησε δια πυρός, μένοντας πιστός στην πίστη του.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!
9:06 Τραμπ: Νέες επαφές με Ζελένσκι-Πούτιν για την Ουκρανία με οδηγό τη Λωρίδα της Γάζας
8:58 «Ιθάκη»: Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πότε κυκλοφορεί
8:56 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ
8:52 Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή
8:45 Φρίκη για Λευκορωσίδα: Τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της! Της είχαν υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη
8:43 Φορολογικές υποχρεώσεις: «Καυτό» τρίμηνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
8:32 Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ
8:24 Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους πρατηριούχους για μη συμμετοχή στο Μητρώο Δεξαμενών και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
8:19 Μητσοτάκης:Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
8:13 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
7:57 Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας
7:54 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν… ξεχαστείτε
7:50 Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!
7:43 Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα
7:41 Νέος ισχυρός σεισμός στις νότιες Φιλιππίνες
7:34 Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας
7:23 Χειμωνιάζει ο καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:13 Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ