Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής και Ευπρεπία.

Άγιος Ευπρέπιος

Οι Άγιοι Κοσμάς, Δαμιανός, Λεόντιος, Άνθιμος και Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ήταν αδέλφια από την Αραβία, γνωστοί για την ευσέβειά τους και τη φιλανθρωπική τους δράση.

Προσέφεραν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς αμοιβή και οδήγησαν πολλούς ανθρώπους στη χριστιανική πίστη. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, συνελήφθησαν και μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού στη Λυκία.

Άγιος Αντίγονος

Οι Άγιοι Αντίγονος, Λουκιανός, Τερέντιος, Νικομήδης και Θεοφάνης μνημονεύονται στον Παρισινό Κώδικα 1578, χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες για τη ζωή τους στα Συναξάρια ή τα Μηναία.

Ο Άγιος Αντίγονος μαρτύρησε δια πυρός, μένοντας πιστός στην πίστη του.

