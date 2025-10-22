Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Σήμερα Τετάρτη 22/10/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αβέρκιος, Αβερκία.

Άγιος Αβέρκιος ο Ισαπόστολος

Επίσκοπος Ιεραπόλεως, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Οκτωβρίου από τη χριστιανική εκκλησία.

Ο Όσιος Αβέρκιος έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα. Διετέλεσε επίσκοπος Ιεραπόλεως στη Φρυγία και κήρυξε τον θείο λόγο σε πολλές πόλεις της Συρίας και της Μεσοποταμίας.

Ονομάστηκε «ισαπόστολος», διότι περιόδευσε και κήρυξε τη νέα θρησκεία, όπως και οι κορυφαίοι Απόστολοι του Χριστού.

Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 72 ετών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



