Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 12/11/2025.

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
12 Νοέ. 2025 7:46
Pelop News

Σήμερα Τετάρτη 12/11/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Νείλος

Όσιος Νείλος ο Ασκητής

Ο Όσιος Νείλος ο Ασκητής, γνωστός και ως Μυροβλύτης, έζησε τον 17ο αιώνα και υπήρξε μοναχός της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Αποσύρθηκε σε σπήλαιο όπου ασκήτεψε με προσευχή και νηστεία, και μετά την κοίμησή του το σώμα του ανέβλυζε μύρο που θεράπευε ασθενείς. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Saint.gr, ο Σ. Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιο του γράφει και τα εξής: «Οὗτος ἦν διάσημος ἐν λόγοις καὶ ἐν ἀξιώματι, ἔπαρχος Κωνσταντινουπόλεως καὶ εὐσεβέστατος, ζῶν ἐπὶ τῆς ἐποχῆς Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395) [εἰκάζω μᾶλλον ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ Β´ (408 – 450)], κατὰ δὲ τὸν Συναξαριστὴν Νικόδημου (οὐχὶ ὀρθῶς) ἐπὶ Μαυρικίου (582 – 602)· συζευχθεὶς μετὰ γυναικὸς ἀπέκτησε τέκνα δυό, ἓν ἄῤῥεν καὶ ἓν θήλυ· ἀλλὰ ἄσβεστον ζῆλον ἔχων πρὸς τὴν μοναχικὴν πολιτείαν, κατέπεισε τὴν σύζυγον αὐτοῦ νὰ ἐγκαταλείψωσι τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ἦλθον εἰς Ἄλεξανδρειαν ἐκεῖ διεχωρίσθησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων, καὶ ἡ μὲν γυνὴ ἔλαβε μεθ᾿ ἑαυτῆς τὸ θυγάτριον, ὁ δὲ Νεῖλος τὸν υἱὸν αὐτοῦ Θεόδουλον, μεθ᾿ οὗ ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος Σινᾶ πρὸς ἄσκησιν ἀλλ᾿ ἐκεῖ ἐπιπεσόντες βάρβαροι ἀπήγαγαν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, διὰ τὸν ὁποίον ἔκλαιε καὶ ἐθρήνει πικρῶς (ἴδ. Ἀββάδες τριάκοντα ὀκτὼ οἱ ἐν Σινᾶ, Ἰανουαρ. 14).

Εἰς τὴν ἐρημικὴν ἐκείνην ἀνάπαυσιν ἠσχολήθη εἰς συγγραφὰς ἀσκητικῶν ἔργων, μαρτυρούντων τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ τὸν πρὸς ἄσκησιν ἔρωτα. Ἐν νηστείαις καὶ προσευχαῖς διαβιώσας, ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ. Τὰ ἱερὰ αὐτοῦ ὀστᾶ μετακομίσθησαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἰουστίνου (518 – 527) καὶ κατετέθησαν ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐν τῷ Ὀρφανοτροφείῳ κάτωθεν τοῦ θυσιαστηρίου. Ἂν τοῦτο ἀληθεύῃ, ἡ τοῦ Συναξαριστοῦ πληροφορία, ὅτι ἐπὶ Μαυρικίου ἤκμασε, δὲν στηρίζεται».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
11:58 Πύργος: Καλλιεργούσε δενδρύλλια-‘γίγαντες’ κάνναβης – Συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς ΦΩΤΟ
11:47 Συναγερμός στην Ιόνια Οδό: Αμνοερίφια έπεσαν στο οδόστρωμα, δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων ευλογιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ