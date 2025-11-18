Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Εορτολόγιο: Ανακαλύψτε αν το όνομα σας ή κάποιο σπάνιο όνομα γιορτάζει σήμερα!

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
18 Νοέ. 2025 7:59
Pelop News

Σήμερα Τρίτη 18/11/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα.

Άγιος Πλάτωνας

Ο Άγιος Πλάτωνας έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγότανε από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντιόχου.

Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο. Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι κατείχε περιουσία, προσπάθησε να τον ελκύσει με κολακείες. Όμως ο Άγιος Πλάτων αρνήθηκε και συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του στον Έναν και μοναδικό Θεό. Αφού ο ηγεμόνας είδε ότι δεν κατάφερε να τον αλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τον απείλησε με μαρτύρια. Παρ’ όλα ταύτα ο Άγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι ο Αγριππίνας διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελέητα και ύστερα να τον βασανίσουν με πυρωμένες ράβδους.

Ο Άγιος διατήρησε όλη του την πίστη και δεν έπαψε να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του (306 μ.Χ.). Έτσι λοιπόν ο Άγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τιμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:53 Μητσοτάκης: Έκτακτη οικονομική στήριξη σε κτηνοτρόφους πριν από το τέλος του έτους, τι είπε για στεγαστικό και ΕΛΤΑ
9:47 ΒΙΝΤΕΟ του «ατζαμή» ληστή με την κουβέρτα στην Ηλεία
9:44 Λένα Ζευγαρά: Πώς αντιμετωπίζει το φλέρτ που δέχεται στα social media
9:38 Πως θα φορεθεί το κολάν τον φετινό χειμώνα ΦΩΤΟ
9:30 Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου
9:27 Ρωσία: Ενστάσεις για το ψήφισμα Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας
9:26 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
9:19 Πορεία Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία ΦΩΤΟ
9:13 Bitcoin: Απώλειες άνω του 26% από τα ιστορικά υψηλά
9:05 Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν
9:05 Ταξίδεψε στην Ελλάδα για να μεταφέρει κοκαΐνη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο
8:54 Τροχαίο με τρεις τραυματίες: Φορτηγό παρέσυρε πεζό σε παράδρομο της Εθνικής προς Καβάλα ΦΩΤΟ
8:50 Νέα εκτροπή κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου, τα σημεία
8:40 Νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών: Δείτε τα ακίνητα «φιλέτα» που βγαίνουν στο σφυρί στην Αχαΐα
8:36 Ο Μητσοτάκης για στεγαστικό και ακρίβεια
8:26 Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα
8:16 IRIS: Υποχρεωτικό παντού από 1η Δεκεμβρίου, πώς θα πληρώνουμε σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα
8:12 Ερύμανθος: Αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι
8:06 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με τον θάνατο 58χρονου οδηγού, τι ερευνούν οι Αρχές
7:59 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ