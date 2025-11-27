Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, η Εκκλησία σήμερα 27 Νοεμβρίου τιμά:

τον Μεγαλομάρτυρα Ιάκωβο τον Πέρση

τους Οσίους Ναθαναήλ, Πινούφριο, Μωυσή

τον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ρώσω

ωστόσο δεν γιορτάζεται κάποιο κάποιο γνωστό όνομα.

Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας

Ο Μεγαλομάρτυρας Ιάκωβος ο Πέρσης ήταν ευγενής που έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. και μαρτύρησε κατά τον 5ο αιώνα, αφού αρχικά λιποτάκτησε την πίστη του για να ευχαριστήσει τον βασιλιά της Περσίας, αλλά αργότερα επέστρεψε στον Χριστιανισμό. Τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 27 Νοεμβρίου και ο μαρτυρικός του θάνατος περιελάμβανε τον ακρωτηριασμό των άκρων του και τελικά τον αποκεφαλισμό του, αφού αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του.

Όσιος Ναθαναήλ

Ασκητής με τον όποιο ασχολείται ο Παλλάδιος στο Λαυσαϊκό, αφηγούμενος τα παράδοξα της ζωής του. Έζησε 37 χρόνια μέσα στο κελί του, χωρίς να βγει καθόλου, παρά τις παγίδες του δαίμονα να τον αποσπάσει από την καλύβα του. Απεβίωσε ειρηνικά.

Όσιος Μωυσής

Ο Όσιος Μωυσής ο Ούγγρος, γνωστός και ως Ομολογητής, ήταν ένας αθλητής της αγνότητας και της πίστης, ο οποίος μαρτύρησε τον 10ο αιώνα. Η μνήμη του με σύντομο υπόμνημα αναφέρεται στον Παρισινό Κώδικα 1621, οπού λέγεται ότι ήταν από την πόλη Φάρα. Σε μικρή ηλικία έγινε μοναχός και έζησε 85 χρόνια ασκούμενος πάνω σ’ ένα όρος, μέσα σε μια σπηλιά, με αυστηρή νηστεία και προσευχή. Βάδισε με θεοπρέπεια τον ασκητικό δρόμο και απεβίωσε ειρηνικά.

Όσιος Πινούφριος

Ο Όσιος Πινούφριος ήταν μέγας ασκητής στην Αιγυπτιακή έρημο, Ιερέας και ηγούμενος κοινοβίου κοντά στην πόλη Πανεφώ. Επειδή δεν ήθελε τιμές, εγκατέλειψε τη Μονή του και με λαϊκή ενδυμασία κατέφυγε στη Μονή Ταβεννησιωτών και υπηρετούσε όπως ο τελευταίος υπηρέτης. Μετά τρία χρόνια όμως, τον γνώρισε κάποιος μαθητής του και επανήλθε στη Μονή του. Αλλά και πάλι για τους ίδιους λόγους την εγκατέλειψε και πήγε στην Παλαιστίνη και έπειτα ξαναγύρισε στη Μονή του, όπου με πλήρη ταπεινοφροσύνη αφού έζησε απεβίωσε ειρηνικά. Λόγοι του οσίου αυτού, σώζονται στον Ευεργετινό.

