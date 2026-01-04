Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Κυριακή 4 Ιανουαρίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η Σύναξη των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων, καθώς και η μνήμη των Αγίων Έξι Μαρτύρων.

Την ημέρα αυτή δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει την ονομαστική του εορτή.

Οι Εβδομήκοντα Απόστολοι επιλέχθηκαν από τον Ιησού Χριστό μετά τους Δώδεκα, με αποστολή να προετοιμάζουν το έδαφος του κηρύγματος, πηγαίνοντας σε πόλεις και τόπους όπου επρόκειτο να μεταβεί ο ίδιος. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Κύριος τους έδωσε σαφείς οδηγίες για τον τρόπο δράσης τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους αφοσίωσης και αυταπάρνησης στο έργο τους.

Η αποστολή τους χαρακτηριζόταν από λιτότητα και πειθαρχία, καθώς τους ζητήθηκε να μην έχουν μαζί τους υλικά μέσα, στοιχείο που ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης στη θεία πρόνοια. Οι Εβδομήκοντα Απόστολοι συνέχισαν το έργο τους με ζήλο τόσο κατά τη διάρκεια της επίγειας παρουσίας του Χριστού όσο και μετά την Ανάληψή Του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος.

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε η κοινή εορτή τους από την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά το πρώτο σχίσμα, το 867 μ.Χ., καθώς προβλήθηκαν ως φορείς της αποστολικής συνέχειας και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Παρότι κάθε Απόστολος τιμάται και ξεχωριστά σε διαφορετικές ημερομηνίες, η Εκκλησία όρισε ειδική ημέρα για τη συλλογική μνήμη τους, αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά τους στο Ευαγγέλιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



