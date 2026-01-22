Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Σήμερα Πέμπτη 22/01/2026 και τιμάται η τιμάται η μνήμη του Αγίου Αναστασίου του Πέρση, του Αγίου Τιμοθέου Αποστόλου, του Οσίου Ιωσήφ του Ηγιασμένου και του Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτη.

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης γεννήθηκε στο Ραζήχ της επαρχίας Ρασνουνί και ονομαζόταν Μαγουνδάτ. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίσθηκε, έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Ανστάσιος. Βασανίστηκε για την πίστη του και αποκεφαλίστηκε το 628 μΧ.

Ο Άγιος Τιμόθεος γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαονίας, όπου τον γνώρισε ο απόστολος Παύλος και εκτιμώντας τα πνευματικά του χαρίσματα τον πήρε συνοδό του στη Β’ αποστολική περιοδεία. Διέδιδε το ευαγγελικό μήνυμα σε διάφορες πόλεις. Στην Έφεσο υπέστη μαρτυρικό θάνατο από έναν όχλο ειδωλολατρών.

