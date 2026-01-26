Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος, καθώς και της συζύγου του Μαρίας και των τέκνων τους, Αρκαδίου και Ιωάννη.

Ο Όσιος Ξενοφών καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και διακρινόταν για την ευσέβεια και τη φιλανθρωπία του. Μαζί με τη σύζυγό του Μαρία ανέθρεψαν τα παιδιά τους με βάση τις χριστιανικές αρχές. Οι γιοι τους, Αρκάδιος και Ιωάννης, ακολούθησαν τον μοναχικό βίο, αφιερώνοντας τη ζωή τους στην πίστη, επιλογή που στηρίχθηκε και από τους ίδιους τους γονείς τους.

Η οικογένεια του Οσίου Ξενοφώντος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χριστιανικής ζωής και αφοσίωσης, γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση της κοινής μνήμης τους από την Εκκλησία στις 26 Ιανουαρίου.

