Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Με θρησκευτική ευλάβεια τιμάται σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026,

Η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας, τιμάται σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, και σήμερα γιορτάζουν, σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:

Χρύσανθος, Χρυσάνθη, Χρυσανθίς, Χρυσάνθης

Δαρεία, Δάρα, Δάρω

Οι Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία

Οι Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία έζησαν την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού. Ο Χρύσανθος, γιος επιφανούς ειδωλολάτρη από την Αλεξάνδρεια, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και βαπτίστηκε κρυφά. Σε μια προσπάθεια να τον επαναφέρει στην ειδωλολατρία, ο πατέρας του τον πάντρεψε με την Αθηναία Δαρεία, η οποία ήταν πιστή των αρχαίων θεών.

Ωστόσο, η πνευματική επιρροή του Χρυσάνθου οδήγησε τη Δαρεία στην αποδοχή της χριστιανικής πίστης. Η δράση τους προκάλεσε την οργή των αρχών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να παραδοθούν στον τριβούνο Κλαύδιο. Η ακλόνητη στάση τους κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων οδήγησε τον ίδιο τον Κλαύδιο, την οικογένειά του και τους στρατιώτες του να ασπαστούν τον Χριστό.

Το τέλος των δύο Αγίων γράφτηκε το 283 μ.Χ., όταν οδηγήθηκαν σε λάκκο όπου και ενταφιάστηκαν ζωντανοί, σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



