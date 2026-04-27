Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

27 Απρ. 2026 7:45
Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Συμεών, επισκόπου Ιεροσολύμων.

Όπως προκύπτει από το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ο Άγιος Συμεών, γνωστός και ως Αδελφόθεος, διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο των Ιεροσολύμων τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, μετά την καταστροφή της πόλης από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, όπως ο Ηγήσιππος, ο Συμεών ήταν γιος του Κλωπά, αδελφού του Ιωσήφ, ενώ άλλη εκδοχή τον θέλει γιο του Ιωσήφ του Μνήστορος και αδελφό του Ιακώβου.

Κατά την περίοδο της επισκοπής του, επί αυτοκράτορα Τραϊανού (98–117 μ.Χ.), κατηγορήθηκε από Ιουδαίους στον ύπατο Αττικό για την καταγωγή του από το γένος του Δαβίδ αλλά και για τη χριστιανική του πίστη. Συνελήφθη, υπέστη σκληρά βασανιστήρια και τελικά καταδικάστηκε σε σταυρικό θάνατο το 107 μ.Χ., σε προχωρημένη ηλικία.

