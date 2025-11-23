Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;

Ανακαλύψτε τα πιο ασυνήθιστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.

Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;
23 Νοέ. 2025 9:13
Pelop News

Σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμά τη μνήμη του Οσίου Αμφιλοχίου, επισκόπου Ικονίου, και του Οσίου Ελένου, επισκόπου Ταρσού.

Πρόκειται για πρόσωπα με διακριτή συμβολή στη χριστιανική παράδοση και ιδιαίτερη παρουσία στο λειτουργικό ημερολόγιο.

Με βάση το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία, Έλενος και Λένος

