Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;

Σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμά τη μνήμη του Οσίου Αμφιλοχίου, επισκόπου Ικονίου, και του Οσίου Ελένου, επισκόπου Ταρσού.

Πρόκειται για πρόσωπα με διακριτή συμβολή στη χριστιανική παράδοση και ιδιαίτερη παρουσία στο λειτουργικό ημερολόγιο.

Με βάση το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα: Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία, Έλενος και Λένος

