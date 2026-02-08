Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;

Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα!

Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;
08 Φεβ. 2026 9:15
Pelop News

Σήμερα, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ζαχαρία από την Παλαιά Διαθήκη, των Αγίων Μάρθας, Μαρίας και Λυκαρίωνος, καθώς και του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

  • Ζαχαρίας

  • Ζάχαρης

  • Ζάχαρος

  • Ζάκι

  • Ζάκης

  • Ζαχαρένια

  • Ζαχάρω

  • Ζαχαρούλα

  • Ζαχαρίτσα

  • Μάρθα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:35 Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία
11:26 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία
11:20 Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει «πακέτο Ντμιτρίεφ»: Οικονομική συμφωνία-μαμούθ ΗΠΑ-Ρωσίας
11:12 Κολυδάς: H Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης- Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες ΧΑΡΤΕΣ
11:04 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
10:57 Λειψυδρία στην Αττική: Το «καμπανάκι» της ΕΥΔΑΠ
10:57 Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση
10:50 Τουρισμός όλο τον χρόνο: Οι περιοχές που «νίκησαν» την εποχικότητα
10:41 «In the heat of … Carnival»: Τρία δυναμικά πατρινά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ΦΩΤΟ
10:33 Μπαράζ ελέγχων ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο μικροσκόπιο 5.000 υποθέσεις
10:32 Υπερηφάνεια στην Ακαδημία των Σπορ: Δυο πατρινές στο Κόσσοβο με την Εθνική Γυναικών χάντμπολ
10:26 Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι
10:25 Ο Προμηθέας με σύνθεση ανάγκης στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό
10:22 ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες
10:17 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2
10:15 Μητσοτάκης: Διάλογος για Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς, τι αναφέρει για τους διακινητές
10:13 Τραγωδία στον Έβρο: Δύο μετανάστες νεκροί στο Διδυμότειχο, τι συνέβη
10:06 Ένας στους δύο Γερμανούς ζητά μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία
10:00 Δέσμευση Γραφάκου για τον Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία προώθησης του έργου
9:53 Ναυάγιο στη Χίο: Ο διακινητής αρνήθηκε να γυρίσει πίσω – Κλειδί το «αόρατο» χρήμα της Hawala
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ