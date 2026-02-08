Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;

Σήμερα, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ζαχαρία από την Παλαιά Διαθήκη, των Αγίων Μάρθας, Μαρίας και Λυκαρίωνος, καθώς και του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Ζαχαρίας

Ζάχαρης

Ζάχαρος

Ζάκι

Ζάκης

Ζαχαρένια

Ζαχάρω

Ζαχαρούλα

Ζαχαρίτσα

Μάρθα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



