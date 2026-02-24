Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 24 Φεβρουαρίου δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πρώτη και Δευτέρα Εύρεση της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη.

Τι γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα

Σήμερα τιμάται η μνήμη της Πρώτης και Δευτέρας Εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου από τον Ηρώδης Αντίπας, η Τιμία Κεφαλή τοποθετήθηκε σε πήλινο αγγείο και αποκρύφτηκε στην κατοικία του ηγεμόνα.

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Άγιος φανερώθηκε σε δύο μοναχούς που είχαν μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Οι μοναχοί, έπειτα από θεία αποκάλυψη, εντόπισαν το ιερό λείψανο και το παρέλαβαν με ιδιαίτερη τιμή.

Στη συνέχεια, η Τιμία Κεφαλή περιήλθε στην κατοχή κεραμέα, ο οποίος τη μετέφερε στην πόλη των Εμεσηνών. Μετά τον θάνατό του, το ιερό κειμήλιο πέρασε διαδοχικά σε διάφορα πρόσωπα, μέχρι να καταλήξει σε αρειανό ιερομόναχο με το όνομα Ευστάθιος, που τη φύλαξε σε σπήλαιο.

Κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων μεταφορών, μεταξύ των οποίων και επί αυτοκράτορα Ουάλης στο Παντείχιο της Βιθυνίας, η Τιμία Κεφαλή ανακτήθηκε τελικά από τον Θεοδόσιος Α΄. Ο αυτοκράτορας τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της.

