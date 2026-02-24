Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;

Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα

Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;
24 Φεβ. 2026 7:27
Pelop News

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 24 Φεβρουαρίου δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πρώτη και Δευτέρα Εύρεση της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη.

Τι γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα

Σήμερα τιμάται η μνήμη της Πρώτης και Δευτέρας Εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου από τον Ηρώδης Αντίπας, η Τιμία Κεφαλή τοποθετήθηκε σε πήλινο αγγείο και αποκρύφτηκε στην κατοικία του ηγεμόνα.

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Άγιος φανερώθηκε σε δύο μοναχούς που είχαν μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Οι μοναχοί, έπειτα από θεία αποκάλυψη, εντόπισαν το ιερό λείψανο και το παρέλαβαν με ιδιαίτερη τιμή.

Στη συνέχεια, η Τιμία Κεφαλή περιήλθε στην κατοχή κεραμέα, ο οποίος τη μετέφερε στην πόλη των Εμεσηνών. Μετά τον θάνατό του, το ιερό κειμήλιο πέρασε διαδοχικά σε διάφορα πρόσωπα, μέχρι να καταλήξει σε αρειανό ιερομόναχο με το όνομα Ευστάθιος, που τη φύλαξε σε σπήλαιο.

Κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων μεταφορών, μεταξύ των οποίων και επί αυτοκράτορα Ουάλης στο Παντείχιο της Βιθυνίας, η Τιμία Κεφαλή ανακτήθηκε τελικά από τον Θεοδόσιος Α΄. Ο αυτοκράτορας τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου – Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ
11:20 Πάτρα: Εκοιμήθη ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος – Η πορεία ζωής και η τελευταία τιμή στον 96χρονο ιερέα
11:16 Γαστούνη: Λουκέτο στο περίπτερο μετά τον ξυλοδαρμό – «Δεν αξίζει να κινδυνεύει η ζωή μας»
11:10 Προβάδισμα ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση – Σενάρια τρίτης θητείας, αλλά χωρίς καθαρή αυτοδυναμία
11:00 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Πρώτη «δοκιμή» του νέου σταθμού
11:00 Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Τα μέτρα είχαν σχεδιαστεί βάσει πληροφοριών – Καμία χρήση βίας»
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Θλίψη για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου
10:47 Βόλος: Μαθητής δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα μετά προπόνηση
10:40 Οικογένεια προς Ενοικίαση: Υποκριτική, μια αληθινή μορφή αγάπης
10:31 Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Ισφαχάν, τέσσερις νεκροί
10:23 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο φυγόποινο με 8,5 χρόνια κάθειρξη για ναρκωτικά
10:15 Το σύστημα Μητσοτάκη–Γεωργιάδη και η «ανήκεστος βλάβη» στην Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία
10:08 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
10:00 Αναγέννηση για το στρατόπεδο «Ανδ. Μουζάκης» της Πάτρας: Από σήμερα 350 νεοσύλλεκτοι
9:46 Η Πάτρα στο επίκεντρο ευρωπαϊκού διαλόγου: Μαθητές από Γερμανία και Κύπρο στο 1ο ΓΕΛ Πατρών
9:34 Αίγιο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 45χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους, βαριές οι κατηγορίες
9:27 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Απώλειες 2 εκατ. στρατιωτών, ερείπια σε πόλεις, αδιέξοδο στις συνομιλίες
9:20 Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον: «Στρατηγική επιταγή η διαμετακόμιση LNG, ο Κάθετος Διάδρομος αρτηρία ειρήνης»
9:12 Πορτοκαλί τιμολόγια από Απρίλιο: Ρεύμα «με την ώρα», ποια νοικοκυριά κερδίζουν
9:00 Η δράση της ΕΛΑΣ το τριήμερο της αποκριάς στην Αχαϊα: Δεκάδες συλλήψεις… μασκαράδων!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ