Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ποιοι Άγιοι τιμώνται την 8η Μαρτίου.

08 Μαρ. 2026 10:35
Κυριακή 8 Μαρτίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται πρόσωπα της χριστιανικής παράδοσης, ενώ την ονομαστική τους εορτή έχουν αρκετά γνωστά ονόματα.

Συγκεκριμένα, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

  • Ερμής

  • Θεοφύλακτος

  • Φυλακτός, Φυλαχτός

  • Θεοφύλακτη

  • Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα

  • Γρηγόρης

  • Γρηγόριος

  • Γόλης

  • Γρηγορία

Ποιοι Άγιοι τιμώνται στις 8 Μαρτίου

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ερμού, ενός από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, ο οποίος υπηρέτησε ως επίσκοπος και συνέβαλε στη διάδοση του χριστιανισμού κατά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.

Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Όσιος Θεοφύλακτος, επίσκοπος Νικομηδείας τον 9ο αιώνα. Ξεχώρισε για το φιλανθρωπικό του έργο, καθώς ίδρυσε νοσοκομεία, γηροκομεία και ιδρύματα για φτωχούς και ορφανά, ενώ υπέστη διώξεις κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.

Η 8η Μαρτίου 2026 συμπίπτει με την Κυριακή Β΄ των Νηστειών, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, έναν από τους σημαντικότερους θεολόγους της Ορθοδοξίας.

Η ημέρα αυτή βρίσκεται στο μέσο περίπου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί σημαντικό σταθμό της πνευματικής προετοιμασίας πριν από το Πάσχα.

