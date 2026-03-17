Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

Σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής: Αλέξιος, Αλέξης, Αλέκος, Αλεξία, Αλέξα και Γερτρούδη.

Όσιος Αλέξιος

Ο Όσιος Αλέξιος γεννήθηκε στη Ρώμη κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Αρκαδίου (395-408 μ.Χ.) και Ονωρίου (395-423 μ.Χ.), από ευσεβείς και εύπορους γονείς. Ο πατέρας του, Ευφημιανός, ήταν συγκλητικός, γνωστός για τη φιλανθρωπία του, καθώς καθημερινά φιλοξενούσε ορφανά, χήρες και ξένους. Η μητέρα του, Αγλαΐς, ήταν άτεκνη μέχρι να αποκτήσει τον Αλέξιο έπειτα από προσευχή.

Μετά από κατάλληλη παιδεία, ο Αλέξιος παντρεύτηκε μια ευγενή γυναίκα, ωστόσο την πρώτη νύχτα του γάμου επέστρεψε τα δαχτυλίδια και τη ζώνη στη σύζυγό του και έφυγε κρυφά, μοιράζοντας τα χρήματά του στους φτωχούς. Ταξίδεψε στη Λαοδικεία της Συρίας και στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, όπου έζησε ως επαίτης στο νάρθηκα του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου για 17 χρόνια, νηστεύοντας και μεταλαμβάνοντας μόνο τις Κυριακές.

Οι γονείς του τον αναζητούσαν, αλλά δεν τον αναγνώρισαν όταν οι υπηρέτες έφτασαν στην Έδεσσα. Όταν η Θεοτόκος αποκάλυψε την ταυτότητά του σε όραμα, ο Αλέξιος έφυγε ξανά, με σκοπό να πάει στην Ταρσό, αλλά ο άνεμος οδήγησε το πλοίο πίσω στη Ρώμη. Εκεί ζήτησε από τον πατέρα του να τον φιλοξενήσει ως επαίτη κάτω από τις σκάλες του σπιτιού, χωρίς να αποκαλυφθεί για άλλα 17 χρόνια. Ζούσε με ελάχιστη τροφή, δίνοντας τα περισσεύματα σε άλλους.

Πριν την κοίμησή του, έγραψε βιογραφικό σημείωμα με μυστικά γνωστά μόνο στους γονείς του. Μετά την κοίμησή του, φωνή από το θυσιαστήριο οδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιννοκέντιο και τον αυτοκράτορα Ονώριο στο σπίτι του Ευφημιανού. Το χαρτί αποκάλυψε την ταυτότητα, προκαλώντας θρήνο στην οικογένεια. Το λείψανό του μεταφέρθηκε δημόσια, προκαλώντας θαύματα θεραπειών, ενώ ενταφιάστηκε με τιμές. Η Κάρα του δωρήθηκε αργότερα στη Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων το 1398 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο και διασώθηκε από πυρπόληση το 1585 μ.Χ.

