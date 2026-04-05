Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

Η σημερινή Κυριακή, 5 Απριλίου 2026, είναι αφιερωμένη σε μία από τις δεσποτικές εορτές της Χριστιανοσύνης, την Κυριακή των Βαΐων, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας. Παράλληλα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Αργυρής.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα

Βάιος, Βάια, Βαΐα, Βαγιανή

Δάφνης, Δάφνη

Η Κυριακή των Βαΐων

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Μετά την ανάσταση του Λαζάρου, ο Χριστός εισήλθε στην πόλη «επί πώλον όνου», με τα πλήθη να τον υποδέχονται ως Βασιλιά, στρώνοντας στον δρόμο του κλαδιά φοινίκων (βάγια) και τα ενδύματά τους, αναφωνώντας το «Ωσαννά». Η είσοδος αυτή θεωρείται η απαρχή της πορείας του Κυρίου προς το εκούσιο Πάθος, τη Σταύρωση και την Ανάσταση.

Η Αγία Νεομάρτυς Αργυρή

Η Εκκλησία τιμά σήμερα και την Αγία Αργυρή, η οποία γεννήθηκε στην Προύσα το 1688. Η Αγία υπέστη πολυετή φυλάκιση και σκληρά βασανιστήρια στην Κωνσταντινούπολη, αρνούμενη να απαρνηθεί την πίστη της. Παρέδωσε το πνεύμα της στη φυλακή του Χάσκιοϊ το 1721, επιδεικνύοντας σπάνιο θάρρος και πνευματική ανδρεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



