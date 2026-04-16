Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

Πέμπτη 16 Απριλίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ γιορτάζουν αρκετά ονόματα.

Συγκεκριμένα, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Γαληνός, Γαλήνη, Νίκη, Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία, Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα και Χιονάτη.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας, οι οποίες ήταν αδελφές και συνδέονται με την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού, κατέφυγαν σε ορεινή περιοχή για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του άρχοντα Δουλσήτιου.

Παρά τις πιέσεις να αρνηθούν την πίστη τους, οι τρεις γυναίκες παρέμειναν σταθερές στις πεποιθήσεις τους. Η Αγάπη και η Χιονία θανατώθηκαν στην πυρά, ενώ η Ειρήνη, αφού προηγουμένως φυλακίστηκε, βρήκε επίσης μαρτυρικό θάνατο.

Τα λείψανά τους περισυνελέγησαν από χριστιανούς της εποχής και ενταφιάστηκαν σε περιοχή δυτικά της πόλης, όπου αρχικά ανεγέρθηκε μικρός ναός, ο οποίος αργότερα επεκτάθηκε.

Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης ο Άγιος Λεωνίδης, καθώς και οι Αγίες Χάρισσα, Νίκη, Γαλήνη, Καλλίδα, Νουνεχία, Βασίλισσα και Θεοδώρα.

