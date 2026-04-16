Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

16 Απρ. 2026 8:01
Πέμπτη 16 Απριλίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ γιορτάζουν αρκετά ονόματα.

Συγκεκριμένα, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:
Γαληνός, Γαλήνη, Νίκη, Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία, Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα και Χιονάτη.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας, οι οποίες ήταν αδελφές και συνδέονται με την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών επί αυτοκράτορα Μαξιμιανού, κατέφυγαν σε ορεινή περιοχή για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του άρχοντα Δουλσήτιου.

Παρά τις πιέσεις να αρνηθούν την πίστη τους, οι τρεις γυναίκες παρέμειναν σταθερές στις πεποιθήσεις τους. Η Αγάπη και η Χιονία θανατώθηκαν στην πυρά, ενώ η Ειρήνη, αφού προηγουμένως φυλακίστηκε, βρήκε επίσης μαρτυρικό θάνατο.

Τα λείψανά τους περισυνελέγησαν από χριστιανούς της εποχής και ενταφιάστηκαν σε περιοχή δυτικά της πόλης, όπου αρχικά ανεγέρθηκε μικρός ναός, ο οποίος αργότερα επεκτάθηκε.

Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης ο Άγιος Λεωνίδης, καθώς και οι Αγίες Χάρισσα, Νίκη, Γαλήνη, Καλλίδα, Νουνεχία, Βασίλισσα και Θεοδώρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:21 Που θα δείτε την σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο
10:15 Το φυσικό αέριο «μπαίνει» στο κέντρο της Πάτρας: Εργο-ορόσημο με ανησυχίες
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση
9:45 ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο e-shops και μικρών επιχειρήσεων
9:34 Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση
9:23 Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη
9:15 Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία
9:06 YouTube: «Lego-Προπαγάνδα» τέλος, έκλεισε κανάλι που χλεύαζε τον Τραμπ
8:57 Μυστήριο στην Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο «πλημμύρισε» δρόμους ΦΩΤΟ
8:48 Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Μαΐου 2026, αναλυτικό πρόγραμμα
8:40 Τουλάχιστον 12 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικές επιδρομές τη νύχτα
8:33 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για το voucher διακοπών, τι αλλάζει
8:25 «Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη
8:17 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου, αυτόματη οριστικοποίηση σήμερα, πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα
8:10 Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες
8:01 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:52 Ενεργειακές προσδοκίες στον «Ασωπό»: Η ακτινογραφία των δυνητικών αποθεμάτων στο Ιόνιο
7:45 Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ
7:37 Στη Βουλή η «μάχη» των αρχηγών για το Κράτος Δικαίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
