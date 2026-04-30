Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

Σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα, Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα, Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα, Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα και Γιακουμής.

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Αγίων Ιάσονα και Σωσιπάτρου, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους Αποστόλους του Χριστιανισμού και υπήρξαν στενοί συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου.

Ο Ιάσων, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Η παρουσία του προκάλεσε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών, λόγω των κατηγοριών που στρέφονταν εναντίον των πρώτων χριστιανών.

Οι δύο Απόστολοι ανέπτυξαν σημαντική ιεραποστολική δράση, ενώ σύμφωνα με την παράδοση μετέβησαν και στην Κέρκυρα, όπου διέδωσαν τη χριστιανική πίστη. Εκεί, αντιμετώπισαν διώξεις, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψουν το έργο τους.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, φέρεται να συνέβαλαν στη μεταστροφή συγκρατουμένων και άλλων προσώπων στον Χριστιανισμό, γεγονός που ενίσχυσε τη φήμη και την επιρροή τους. Η δράση τους άφησε έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, με την παράδοση να τους θέλει να τιμώνται ιδιαίτερα στην Κέρκυρα.

Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή στην εκκλησιαστική παράδοση, ενώ λείψανά τους φυλάσσονται σε ιερούς χώρους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των πιστών.

