Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μ. Δευτέρα 6/4

Με κατάνυξη εισέρχεται σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, η χριστιανοσύνη στην Εβδομάδα των Παθών. Η ημέρα είναι αφιερωμένη σε δύο κεντρικά πρόσωπα της βιβλικής παράδοσης: στον Πάγκαλο Ιωσήφ, τον υιό του Ιακώβ που προεικονίζει τον Χριστό, και στην άκαρπη συκιά, την οποία ο Κύριος καταράστηκε και ξεράθηκε, συμβολίζοντας την πνευματική ακαρπία και την υποκρισία.

Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, όπου κυριαρχεί η παραβολή των Δέκα Παρθένων. Μέσα από την ιστορία των πέντε φρόνιμων και των πέντε μωρών παρθένων, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς σε εγρήγορση και πνευματική ετοιμότητα, με τον κεντρικό ύμνο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται» να δίνει τον τόνο της περιόδου.

Παράλληλα, το Ευαγγέλιο της ημέρας υπενθυμίζει τη σύγκρουση του Ιησού με τους Φαρισαίους στα Ιεροσόλυμα. Είναι η στιγμή που ακούγεται το περίφημο «Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί», καθώς και οι διαχρονικές ρήσεις «Αποδότε τα Καίσαρος Καίσαρι» και «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν».

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Ευτύχιος, Ευτύχης

Ευτυχία, Έφη, Ευτυχούλα

Πάγκαλος

