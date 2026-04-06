Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μ. Δευτέρα 6/4

Μεγάλη Δευτέρα, η αρχή της Εβδομάδας των Παθών. Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 6 Απριλίου.

06 Απρ. 2026 7:08
Με κατάνυξη εισέρχεται σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, η χριστιανοσύνη στην Εβδομάδα των Παθών. Η ημέρα είναι αφιερωμένη σε δύο κεντρικά πρόσωπα της βιβλικής παράδοσης: στον Πάγκαλο Ιωσήφ, τον υιό του Ιακώβ που προεικονίζει τον Χριστό, και στην άκαρπη συκιά, την οποία ο Κύριος καταράστηκε και ξεράθηκε, συμβολίζοντας την πνευματική ακαρπία και την υποκρισία.

 Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, όπου κυριαρχεί η παραβολή των Δέκα Παρθένων. Μέσα από την ιστορία των πέντε φρόνιμων και των πέντε μωρών παρθένων, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς σε εγρήγορση και πνευματική ετοιμότητα, με τον κεντρικό ύμνο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται» να δίνει τον τόνο της περιόδου.

Παράλληλα, το Ευαγγέλιο της ημέρας υπενθυμίζει τη σύγκρουση του Ιησού με τους Φαρισαίους στα Ιεροσόλυμα. Είναι η στιγμή που ακούγεται το περίφημο «Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί», καθώς και οι διαχρονικές ρήσεις «Αποδότε τα Καίσαρος Καίσαρι» και «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν».

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Ευτύχιος, Ευτύχης

  • Ευτυχία, Έφη, Ευτυχούλα

  • Πάγκαλος

9:13 Σοκ στο Μαρούσι: Διπλή(!) πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο, συνελήφθη ο σύζυγός της
9:05 Πάτρα: Μεγάλη ανταπόκριση στο Πασχαλινό Bazaar από το «Φωτεινό Αστέρι» ΦΩΤΟ
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:58 Θεσσαλονίκη: Τραγωδία στο Αγγελοχώρι, υπέκυψε στα τραύματά του ο 58χρονος που έπεσε σε χαράδρα
8:51 Πάσχα 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Μ. Δευτέρα τα καταστήματα στην Πάτρα
8:44 Αυξήσεις μισθών σε Δημόσιο και ΟΤΑ: Επιπλέον 40 ευρώ τον μήνα αναδρομικά από την 1η Απριλίου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ
8:36 Χίος: Τέσσερις τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα, πιθανό ατύχημα κατά την κατασκευή ρουκετών για το Πάσχα
8:28 Axios: Παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για εκεχειρία 45 ημερών
8:21 Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones στη Ρωσία
8:13 Στα χαμηλότερα επίπεδα 9ετίας τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα
8:07 Δίκη για Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας
8:00 Κρίσιμη επιλογή
7:53 Παρέμβαση Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα αναφέρει στο τηλεοπτικό του μήνυμα
7:45 Ο καιρός σήμερα Μ. Δευτέρα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:37 Eλληνικοί Patriot κατέρριψαν εχθρικό drone στη Σαουδική Αραβία
7:29 Πρωινός σεισμός ταρακούνησε τα Ιωάννινα
7:22 Fuel Pass 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, πως θα πάρετε την επιδότηση πριν το Πάσχα, αναλητικός οδηγός
7:14 Σε οριακό σημείο η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ, απειλές Ιράν για δεκαπλάσια αντίποινα
7:08 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μ. Δευτέρα 6/4
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
