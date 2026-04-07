Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μ.Τρίτη

Τρίτη 7 Απριλίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Η ημέρα συμπίπτει με τη Μεγάλη Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδας, η οποία είναι αφιερωμένη στην παραβολή των Δέκα Παρθένων, μία από τις γνωστότερες διδαχές του Ιησού Χριστού.

Μέσα από τη συγκεκριμένη παραβολή, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση και πνευματική ετοιμότητα, ενόψει της έλευσης του «Νυμφίου», που συμβολίζει είτε τη στιγμή του θανάτου είτε τη Δευτέρα Παρουσία.

Παράλληλα, προβάλλεται και η ανάγκη καλλιέργειας των χαρισμάτων που έχει λάβει ο άνθρωπος, καθώς και η σημασία της ελεημοσύνης, η οποία παρουσιάζεται ως βασική προϋπόθεση για την πνευματική ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με την ευαγγελική αφήγηση, οι φρόνιμες παρθένες, έχοντας φροντίσει να διαθέτουν επαρκές «λάδι», δηλαδή αγαθοεργίες και αρετές, ήταν έτοιμες να υποδεχθούν τον Νυμφίο. Αντίθετα, οι μωρές παρθένες, που δεν είχαν προνοήσει, έμειναν εκτός.

Το μήνυμα της ημέρας εστιάζει στην ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στις αρετές, με ιδιαίτερη έμφαση στην έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

