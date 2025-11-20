Εορτολόγιο – Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Εορτολόγιο - Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
20 Νοέ. 2025 7:12
Pelop News

Σήμερα Πέμπτη 2ο/11/1014 και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων – Δινάχ

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

 Δεναχίς,. Δεναχίδα.. Θέκλαν, Βαουθᾶν, Δεναχίδα παρθένους

Οι Αγίες παρθένες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις (ή Δινάχ), Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ ήταν ασκήτριες χριστιανές γυναίκες από την Περσία. Διατάχθηκαν από τον βασιλιά των Περσών να προσκυνήσουν τη φωτιά και επειδή δεν δέχτηκαν, τεμαχίστηκαν όλες με τα ξίφη των στρατιωτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:22 Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γ. Παπανδρέου
9:21 Ρίζες δένδρων στην αποχέτευση
9:16 Κοντά σε ανανέωση με τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
9:11 Καιρός: Κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας, πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια
9:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Άντζελα Κολλυροπούλου στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
8:59 ΒΙΝΤΕΟ κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι, πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα
8:56 Σήμερα η πολιτική κηδεία Φλαμπουράρη: Ο επικήδειος Τσίπρα και η «όλη Αριστερά»
8:51 ΟΠΕΚΕΠΕ – Χατζηδάκης: Ηρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων
8:43 Αδωνις Γεωργιάδης για Καραναστάση: «Διορίστηκε βουλευτής από την Κωνσταντοπούλου, δεν εξελέγη»
8:30 Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος για βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του στην «Π»
8:25 Τα βλέμματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτουν «φραπές» και «χασάπης»
8:17 Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Όλοι γνώριζαν ότι το αγοράκι ήταν θύμα δυστυχήματος με «γουρούνα»
8:16 Εννέα χρόνια χωρίς τον Κωστή Στεφανόπουλο – Ο Πρόεδρος που τίμησε το αξίωμα και αγάπησαν οι Έλληνες
8:10 Σήμερα η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής
8:05 Πάτρα: Ο Νικολόπουλος ζητά δημοψήφισμα για το τρένο
8:01 Τα Τρίκαλα φωταγώγησαν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο ΦΩΤΟ
8:01 Κρήτη: Τρεις επιχείρησεις διασώσεις 100 μεταναστών
7:55 Πάτρα: «Μονάδα» ινδικής κάνναβης στο Γλαύκο – Πώς η ΕΛΑΣ εντόπισε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο
7:53 Αστατος ο καιρός σήμερα 20/11, που θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:48 Επειγόντως θεραπεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ