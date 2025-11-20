Εορτολόγιο – Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Σήμερα Πέμπτη 2ο/11/1014 και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων – Δινάχ

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δεναχίς,. Δεναχίδα.. Θέκλαν, Βαουθᾶν, Δεναχίδα παρθένους

Οι Αγίες παρθένες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις (ή Δινάχ), Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ ήταν ασκήτριες χριστιανές γυναίκες από την Περσία. Διατάχθηκαν από τον βασιλιά των Περσών να προσκυνήσουν τη φωτιά και επειδή δεν δέχτηκαν, τεμαχίστηκαν όλες με τα ξίφη των στρατιωτών.

