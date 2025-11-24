Εορτολόγιο – Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Εορτολόγιο - Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
24 Νοέ. 2025 8:19
Pelop News

Σήμερα Δευτέρα 24/11/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Ωστόσο έχουν την τιμητική τους οι Ιερομάρτυρες Κλήμεντος Πάπας Ρώμης και Πέτρος επίσκοπος Αλεξανδρείας, Ερμογένης επίσκοπος Ακραγαντίνων.

Άγιος Κλήμης

Ο Κλήμης, έζησε τον πρώτο αιώνα επί Δομιτιανού. Ήταν μαθητής και συνεργάτης των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και τρίτος κατά διαδοχή επίσκοπος (Πάπας) Ρώμης. Από το συγγραφικό του έργο ξεχωρίζει η Α’ Επιστολή του προς την εκκλησία της Κορίνθου, που ταρασσόταν από σχίσμα.

Είχε μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 100 επί Τραϊανού. Λέγεται ότι τον έριξαν στη θάλασσα, αφού έδεσαν στον αυχένα του μια σιδερένια άγκυρα.

Πέτρος Α΄ Αλεξανδρείας

Ήταν μορφωμένος (διετέλεσε διευθυντής της Κατηχητικής Σχολής) και ενάρετος. Κυβέρνησε την Εκκλησία της Αλεξανδρείας κατά την περίοδο των διωγμών του Διοκλητιανού και Μαξιμίνου. Εξελέγη επίσκοπος περί το 299. Το 306 συνεκάλεσε Σύνοδο στη Λυκόπολη της Αιγύπτου, η οποία καταδίκασε τον επίσκοπο Μελίτιο Λυκοπόλεως.

Ο Μελίτιος ήταν συνδεσμώτης του Πέτρου, ακολουθούσε απέναντι στους πεπτωκότες κατά τους διωγμούς αυστηρή στάση και με αντικανονικές πράξεις επεδίωκε να υποκαταστήσει τον Πέτρο, επειδή ήταν πιο επιεικής. Ο Πέτρος αρνήθηκε το βάπτισμα των Μελιτιανών και έγραψε από τη φυλακή επιστολή με την οποία καθόριζε τον επιεική τρόπο αποδοχής των πεπτωκότων και απέτρεψε τον εθελοντικό (εισπηδητικό) μαρτύριο.

Είκοσι χρόνια μετά η Α’ Οικουμενική Σύνοδος υιοθέτησε τη βασική θέση του Πέτρου, μειώνοντας τα τέσσερα έτη τιμωρίας που πρότεινε για όσους Χριστιανούς είχαν θυσιάσει στα είδωλα χωρίς ιδιαίτερες πιέσεις.. Καταγγέλθηκε όμως από το Μελέτιο στον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό Γαλέριο, καταδιώχθηκε και πριν συλληφθεί από τον έπαρχο Αλεξανδρείας, κάλεσε τους αρχιερείς του Αχίλλα και Αλέξανδρο και τους ζήτησε να τον διαδεχθούν. Κατόπιν παραδόθηκε στους δημίους του, οι οποίοι τον αποκεφάλισαν, τον Νοέμβριο του 311.

