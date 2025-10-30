Εορτολόγιο – Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Σήμερα Πέμπτη 30/10/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Απολλώνιος, Απολλωνία, Αστέριος, Αστερία, Ζηνόβιος, Ζηνοβία, Κλαύδιος, Κλαυδία, Κλεόπας, Νεονίλλα, Νέων.

Αγία Απολλωνία

Παρθενομάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Οκτωβρίου και από την Καθολική στις 9 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Απολλώνιος και Απολλωνία.

Η Απολλωνία μαρτύρησε στην Αλεξάνδρεια, λίγο προτού ξεσπάσει ο διωγμός επί Δεκίου (248 – 249 μ.Χ.). Ένα από τα μαρτύρια που υπέστη ήταν και η βίαιη εξαγωγή των οδόντων της, γι’ αυτό στη Δυτική Εκκλησία θεωρείται προστάτης των οδοντιάτρων και των πασχόντων από πονόδοντους. Μέχρι το 1967 την τιμούσαν και οι έλληνες οδοντίατροι ως προστάτιδα.

Άγιος Ζηνόβιος και Ζηνοβία

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 30 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Ζηνόβιος και Ζηνοβία.

Ο Ζηνόβιος και η Ζηνοβία ήσαν αδέλφια κι έζησαν την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Κατάγονταν από τις Αίγες της Κιλικίας και προέρχονταν από οικογένεια πλούσια και ευσεβή. Ο Ζηνόβιος ήταν ιατρός και εξασκούσε την επιστήμη του αφιλοκερδώς.

Τα δύο αδέρφια ασκούσαν μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Αυτό προκάλεσε την οργή των ειδωλολατρών και συγκεκριμένα του ηγεμόνα Λυσία, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη του Ζηνόβιου. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του προσήλθε οικειοθελώς στις αρχές και η αδερφή του, η Ζηνοβία, με την επιθυμία να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της. Και οι δύο θανατώθηκαν με αποκεφαλισμό κατόπιν βασανιστηρίων.

